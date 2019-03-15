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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Минфин США заявил о переносе переговоров по торговой сделке с Китаем

Переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по заключению торгового соглашения переносятся с конца марта на более поздний срок. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, передает Reuters.

По словам министра, сторонам нужно больше времени для переговоров. При этом он подчеркнул, что США и Китай «работают добросовестно», стараясь прийти к соглашению «как можно скорее». «Предстоит еще много работы, но нас устраивает положение, в котором мы находимся», — подчеркнул Мнучин.​

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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран, которую анонсировал Трамп, может пройти в конце марта, так как стороны находятся на финальной стадии переговоров. Пекин готов снять ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую и автомобильную продукцию, а Вашингтон — отменить большинство санкций, наложенных на китайские товары в 2018 году.

Впрочем, позднее The Wall Street Journal писала, что китайские чиновники не соглашаются принять участие в саммите без заключения полноценной предварительной договоренности. Это произошло после после неудачной встречи президента Трампа во Вьетнаме с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Решение Трампа прервать саммит с главой КНДР якобы вызвало у Пекина обеспокоенность по поводу того, что на президента Си Цзиньпина могут оказать давление требованиями «соглашайтесь или уходите». Соответственно, Китай хочет, чтобы саммит был формальной церемонией заключения сделки, а не полноценными итоговыми переговорами.

Теги: Китай, торговая война, Дональд Трамп
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