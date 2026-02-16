Голикова заявила, что в российскую экономику нужно вовлечь 12 млн человек

Татьяна Голикова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Поярка 12 млн человек необходимо будет вовлечь в экономику до 2032 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

«По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).

По ее словам, вопрос кадрового резерва наиболее остро стоит у компаний обрабатывающей промышленности, логистики, транспортировки и хранения, науки, здравоохранения и образования.

