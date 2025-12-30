МВД предложило начать организованный набор иностранных специалистов

МВД предлагает в 2027–2029 годах организованно привлекать иностранных работников во всех регионах, кроме Москвы и Подмосковья. Для них и работодателей создадут специальный реестр, а их НДФЛ будет пополнять региональные бюджеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МВД России предлагает в 2027–2029 годах провести эксперимент по привлечению иностранных работников в порядке организованного набора. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Точные сроки эксперимента — с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Он будет проходить на всей территории страны, кроме Москвы и Подмосковья, и охватит как иностранцев, так и лиц без гражданства. Предполагается, что НДФЛ с доходов таких работников будет уплачиваться в бюджет регионов в виде фиксированных авансовых платежей.

В рамках эксперимента будут созданы реестры работодателей / заказчиков услуг и иностранных граждан, участвующих в нем. Работодатели и заказчики получат право на привлечение иностранцев к работе, только попав в реестр.

При этом если иностранный гражданин или лицо без гражданства работает в организации или у индивидуального предпринимателя, то налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент (лицо, на которого по закону возложены соответствующие обязанности). В случае, если иностранец работает у физического лица, — он исчисляет и уплачивает налог самостоятельно.

Электронный документооборот будет вестись через информационную систему оператора организованного набора. Договоры с иностранными гражданами будут срочными.

МВД уже подготовило законопроекты, предусматривающие эти нововведения, и внесло их на рассмотрение в правительство.

«Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доходы бюджетной системы Российской Федерации ежегодно будет поступать порядка 22 млрд руб. в год», — говорится в сообщении МВД.

Сейчас Минтруд в соответствии с запросами работодателей каждый год устанавливает квоту на выдачу разрешений на работу специалистам из стран, с которыми у России визовый режим. В 2023 году она составляла 123,95 тыс. человек, в 2024 году — 155,9 тыс. человек, а в 2025 году была увеличена до 234,96 тыс. человек.

Общая квота распределяется между субъектами и специальностями. Квота не распространяется на квалифицированных иностранных специалистов, работающих по профессиям, включенным в перечень Минтруда, а также на высококвалифицированных специалистов, зарплата которых составляет не менее 750 тыс. руб. за квартал.

Минтруд прогнозировал кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. По данным исследования Superjob, о дефиците работников уже сейчас сообщают 78% компаний в России (для сравнения: 81% в 2024 году и 86% в 2023-м). Больше всего кадров сейчас не хватает в организациях из сфер медицины (90%), строительства (83%), продаж и услуг (по 80%), а также логистики (79%). В IT с дефицитом сталкиваются 78% компаний, в финансах — 76%. Власти и рынок считают, что ситуацию будет усугублять демографический кризис: об этом, в частности, говорил мэр Москвы Сергей Собянин. На этом фоне российская сторона задумалась о соглашениях по трудовой мобильности: таковое, в частности, было заключено между Россией и Индией.