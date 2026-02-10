Глава Минтруда назвал «окно возможностей» и ресурс для рынка труда

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Молодежь служит основным источником покрытия дефицита рабочих рук на российском рынке труда, заявил в интервью изданию «Эксперт» глава Минтруда Антон Котяков.

«Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это молодые ребята в возрасте 18–27 лет», — ответил Котяков на вопрос, где кроется основной источник восполнения нехватки рабочих рук.

Министр объяснил, что занятость в наиболее продуктивных возрастных группах — 30–39 и 40–49 лет уже превышает 90% и фактически исчерпана. За последние три года в экономику удалось вовлечь более 2 млн человек, в основном именно из этих возрастных групп. Причем с учетом демографических тенденций их численность будет сокращаться.

При этом Котяков подчеркнул, что старшее поколение сегодня служит ценнейшим кадровым ресурсом для предприятий. Компании стремятся удерживать опытных специалистов, поскольку именно они обеспечивают преемственность знаний и навыков. Более старшие сотрудники часто выступают наставниками для младших, сказал министр.

Возвращаясь к разговору о молодежи, Котяков также выразил озабоченность стремлением молодых людей работать не по специальности, а, например, курьерами — с высоким уровнем дохода и простым входом в профессию.

По словам Котякова, проблема заключается не только в уровне доходов, но и в отсутствии у молодых людей четкого понимания карьерных перспектив после окончания обучения. В ситуации неопределенности они выбирают временные и легкодоступные формы занятости. Задача государства, подчеркнул глава Минтруда, сопровождать молодежь к профильному работодателю и помогать выстраивать понятный карьерный трек уже на этапе обучения.

Котяков добавил, что в 2025 году Минтруд запустил пилотный механизм сопровождения молодежи в 11 регионах. Старшеклассников, студентов СПО и вузов через кадровые центры напрямую связали с конкретными интересными им предприятиями.