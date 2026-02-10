 Перейти к основному контенту
Общество
0

Глава Минтруда назвал «окно возможностей» и ресурс для рынка труда

Глава Минтруда Котяков назвал молодежь «окном возможностей» для рынка труда
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Молодежь служит основным источником покрытия дефицита рабочих рук на российском рынке труда, заявил в интервью изданию «Эксперт» глава Минтруда Антон Котяков.

«Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это молодые ребята в возрасте 18–27 лет», — ответил Котяков на вопрос, где кроется основной источник восполнения нехватки рабочих рук.

Министр объяснил, что занятость в наиболее продуктивных возрастных группах — 30–39 и 40–49 лет уже превышает 90% и фактически исчерпана. За последние три года в экономику удалось вовлечь более 2 млн человек, в основном именно из этих возрастных групп. Причем с учетом демографических тенденций их численность будет сокращаться.

ЦБ оценил дефицит кадров в России
Экономика

При этом Котяков подчеркнул, что старшее поколение сегодня служит ценнейшим кадровым ресурсом для предприятий. Компании стремятся удерживать опытных специалистов, поскольку именно они обеспечивают преемственность знаний и навыков. Более старшие сотрудники часто выступают наставниками для младших, сказал министр.

Возвращаясь к разговору о молодежи, Котяков также выразил озабоченность стремлением молодых людей работать не по специальности, а, например, курьерами — с высоким уровнем дохода и простым входом в профессию.

По словам Котякова, проблема заключается не только в уровне доходов, но и в отсутствии у молодых людей четкого понимания карьерных перспектив после окончания обучения. В ситуации неопределенности они выбирают временные и легкодоступные формы занятости. Задача государства, подчеркнул глава Минтруда, сопровождать молодежь к профильному работодателю и помогать выстраивать понятный карьерный трек уже на этапе обучения.

Котяков добавил, что в 2025 году Минтруд запустил пилотный механизм сопровождения молодежи в 11 регионах. Старшеклассников, студентов СПО и вузов через кадровые центры напрямую связали с конкретными интересными им предприятиями.

