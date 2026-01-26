 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

ЦБ оценил дефицит кадров в России

Опрос ЦБ показал снижение дефицита кадров в России
По итогам последнего квартала 2025 года дефицит кадров продолжил постепенно сокращаться. Однако он остается высоким в сравнении с показателями 2020–2022 годов, следует из опроса ЦБ

Дефицит кадров в России в четвертом квартале 2025-го продолжал постепенно сокращаться. Однако обеспеченность работниками остается крайне низкой по сравнению с периодом 2020–2022 годов. Это следует из информационно-аналитического комментария Центробанка «Мониторинг предприятий».

Опрос для подготовки обзора проводился с 1 по 20 января 2026 года. Участие в нем приняли 14,9 тысячи нефинансовых предприятий.

«Ожидания компаний по найму на первый квартал 2026 года при сохранении положительного баланса ответов стали наиболее умеренными с третьего квартала 2022-го», — сказано в публикации Банка России.

Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума
Экономика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По данным мониторинга, оценка компаниями обеспеченности работниками в четвертом квартале 2025 составила -23,2 пункта. В третьем квартале этот показатель находился на уровне -25,1, а во втором — -27,5 пункта. В 2020-2022 годах обеспеченность кадрами оценивалась на уровне -6,4 пункта, -14,8, -14,4 соответственно. При этом в конце 2024-го этот показатель находился на уровне -31,0 пункта.

Из документа следует, что наибольший дефицит кадров сохраняется на предприятиях сельского хозяйства и в сфере обрабатывающих производств, ЭЭГП и водоснабжении.

В 2024 году вице-премьер Александр Новак сообщил, что дефицит высококвалифицированных кадров в России составляет около 1,5 млн человек. При этом в Минтруда прогнозировали кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. В конце декабря 2025-го мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице дефицит трудовых ресурсов достигает 500 тыс. человек.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Романов Илья
Центробанк Россия дефицит кадров
Александр Новак
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
Сергей Собянин
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
