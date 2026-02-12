 Перейти к основному контенту
Общество
0

Путин поручил кабмину утвердить кадровую стратегию в отраслях экономики

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: администрация президента России)

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2026 года утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы, а также адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно поручению, кабмин должен разработать документ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Кадры» и другими заинтересованными комиссиями. К работе также привлекут Сбербанк, Национальный совет при президенте по профессиональным квалификациям, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех».

Путин поручил изменить название среднего профессионального образования
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

