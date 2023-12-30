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Бизнес ,  
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S&P сообщила о рекордном за 7 лет росте российской промышленности

S&P: российская промышленность растет рекордными за 7 лет темпами
Глобальный индекс деловой активности в России вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, что является самым высоким показателем с января 2017 года, подсчитали в S&P. Путин назвал развитие промышленности безусловным приоритетом
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Активность в производственном секторе России в декабре выросла до рекордных показателей 2017 года, сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты консалтинговой Standard & Poor’s (S&P) Global.

Глобальный индекс деловой активности (PMI) в России, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам, вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, что является самым высоким показателем с января 2017 года. При этом внутреннее производство росло самыми быстрыми темпами за семь месяцев, а новые заказы резко увеличились.

«Больший клиентский спрос был в основном сосредоточен на внутреннем рынке, поскольку новые экспортные заказы падали второй месяц подряд», — отметили в S&P.

Там добавили, что после начала спецоперации на Украине рост российской промышленности в значительной степени зависел от внутреннего спроса. «Производители все еще борются с логистическими потрясениями из-за западных санкций и высокой стоимости импортных товаров», — говорится в сообщении. При этом в S&P указали, что темпы инфляции в России снижаются, безработица находится на рекордно низком уровне в 2,9%, а компании сохраняют оптимизм в отношении будущего.

«Уверенность возникла благодаря запланированным инвестициям в новую продукцию и оборудование. Уровень позитивных настроений исторически высок, несмотря на то, что он упал до трехмесячного минимума», — заявили в S&P Global.

Мантуров сообщил о промышленном шпионаже против России
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Денис Мантуров

Российской промышленность начала сокращаться с начала спецоперации на Украине и к концу 2022 года показала падение на 0,6%, отчитывался Росстат в Феврале. Значительнее всего отрицательному результату способствовала отрасль автопрома, чей вклад в совокупный показатель составил минус 0,61 п.п. На втором месте по величине отрицательного вклада в совокупный показатель промышленного выпуска оказалось производство химических веществ (минус 0,14 п.п.), которое включает производство удобрений, пластмасс, красок, лаков, моющих и чистящих средств. Порядка 0,11 п.п. от общепромышленной динамики «отобрала» ситуация в обработке древесины и производстве изделий из дерева.

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Позднее, в августе, Росстат уточнил данные и сообщил, о росте объема промышленного производства в России в 2022 году на 0,6%.

В апреле этого года Росстат зафиксировал «посткризисный отскок» промышленности. Тогда объем промышленного производства по итогам апреля вырос на 5,2% в сравнении с предыдущим апрелем. С тех пор промышленность в стране росла в среднем на 4-5% каждый месяц. По оценке Росстата, за январь—ноябрь 2023 года промпроизводство выросло на 3,6%.

В июне помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РБК заявил, что рост внутреннего спроса в России связан в том числе с ростом оборонных расходов. «Значительная часть роста обрабатывающей промышленности связана с оборонным сектором, как это было <...> у американской экономики во Второй мировой войне, которая была использована Америкой для того, чтобы восстановить свое промышленное производство в значительной степени», — сказал Орешкин. Он отметил, что оборонка сейчас не только помогает текущему росту, но и закладывает базу на будущее.

Путин называл развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом для властей. В начале декабря президент он сообщил, что за первые десять месяцев текущего года ВВП России увеличился на 3,2%, по итогам года рост может составить 3,5%.

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промышленность Россия рекорд S&P

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