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Экономика ,  
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Глава ЦБ объяснила повышение ставки спасением от «перегретого автомобиля»

Набиуллина: без роста ставки экономике грозил эффект «перегретого автомобиля»
На заседании в пятницу Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 16%. Глава ЦБ пояснила, что повышение необходимо, поскольку экономика России не успевает за спросом и, как автомобиль, может перегреться
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Экономика России не успевает за спросом, поэтому без повышения ключевой ставки ЦБ мог возникнуть эффект «перегретого автомобиля», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Трудовые ресурсы наряду с располагаемыми технологиями и мощностями определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы», — сказала Набиуллина.

Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки
Финансы
Эльвира Набиуллина

Она предложила сравнить экономику с автомобилем: «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго».

По словам главы регулятора, в «условиях перегрева экономики» создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже. «Попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет все больше съедать сбережения и рост зарплат. В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции к цели, а экономики — на траекторию сбалансированного устойчивого роста», — заключила глава ЦБ.

На заседании в пятницу, 15 декабря, Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — ее новое значение составило 16 вместо 15% ранее. ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в июле 2023 года. Менее чем за пять месяцев он увеличил ключевую ставку с 7,5 до 16% годовых.

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Новый раунд ужесточения денежно-кредитной политики состоялся на фоне ускорения инфляции в ноябре. По итогам месяца она составила 7,5%, сообщал Росстат. Это совпадает с верхней границей прогноза Банка России и прогнозом Минэкономразвития на 2024 год. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся накануне, допускал, что к концу года рост цен может ускориться до 8%. ЦБ отмечает, что по состоянию на 11 декабря годовая инфляция снизилась до 7,1% — это произошло из-за эффекта высокой базы начала декабря 2022 года, «когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги».

Набиуллина по итогам заседания также заявила, что ЦБ близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики. «Если исходить из нашего базового сценария, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. И конкретно решение по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», — сказала глава Банка России.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эльвира Набиуллина машина экономика России ключевая ставка ЦБ
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

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