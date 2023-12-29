 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Экономика ,  
0 

Росстат пересмотрел спад ВВП в 2022 году

Росстат пересмотрел спад ВВП в 2022 году до 1,2%
По февральской оценке Росстата, падение ВВП в прошлом году было 2,1%, теперь же оно оценивается в 1,2%. Пересмотр провели в связи с получением новых данных. Была дана новая оценка и за 2021 год — рост ВВП составил 5,9% (было 5,6%)
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Росстат опубликовал новую оценку ВВП России за прошлый год, согласно ей, спад составил 1,2%, следует из поступившего в РБК сообщения федеральной службы.

По первой оценке, которая была озвучена в феврале текущего года, снижение ВВП составляло 2,1%. Уточнение было сделано после получения годовых итогов федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.

«Сокращение ВВП в 2022 году относительно 2021 года обусловлено снижением сальдо внешней торговли в условиях санкционного давления», — сказано в сообщении.

По данным службы, ВВП страны за 2022 год составил более 155 трлн руб. На снижении его уровня сказались падение «индекса физического объема добавленной стоимости» в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и обрабатывающих производствах.

Также была пересмотрена оценка ВВП за 2021 год. Тогда он вырос на 5,9% (было 5,6%) и составил почти 136 трлн руб.

Путин допустил рост ВВП на 3,5% по итогам года
Экономика
Владимир Путин

В начале декабря президент Владимир Путин сообщил, что за первые десять месяцев текущего года ВВП России увеличился на 3,2%, по итогам года рост может составить 3,5%.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Первую оценку по ВВП в 2023-м Росстат даст в феврале будущего года.

Материал дополняется

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Инна Деготькова Инна Деготькова
Росстат ВВП

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Эксперты оценили уровень потерь ВВП России из-за дефицита кадров
Экономика
Путин спрогнозировал рост ВВП в 2023 году более чем на 3%
Экономика
Росстат зафиксировал рекордный с 2021-го рост ВВП за квартал
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 17:23
Суд оштрафовал Ивлееву на ₽100 тыс. за «голую вечеринку» Общество, 19:21
В тягачах из Сербии таможенники нашли полтонны гашиша на ₽800 млн Общество, 19:17
Доллар по итогам 2023 года подорожал к рублю на 29% Инвестиции, 19:10
В Самаре возле жилой многоэтажки нашли три трупа Общество, 19:07
Росстат пересмотрел спад ВВП в 2022 году Экономика, 19:00
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:59
ФМБА ответило на жалобы Уайлда на «несправедливый» недопуск от врачей Спорт, 18:58
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Роналду рассмешил рейтинг лучших футболистов года, куда его не включили Спорт, 18:43
«Газпром» консолидировал контрольный пакет «Газпром медиа» Технологии и медиа, 18:41
Роналдо из болгарского клуба близок к переходу в «Ростов» Карпина Спорт, 18:22
Минздрав продлил на год противоковидный режим работы больниц и поликлиник Общество, 18:17
МВД на два года освободило россиян от обязанности продлевать права Общество, 18:01
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой Политика, 17:50
В Брянской области система ПВО сбила беспилотник Политика, 17:43