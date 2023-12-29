Росстат пересмотрел спад ВВП в 2022 году
Росстат опубликовал новую оценку ВВП России за прошлый год, согласно ей, спад составил 1,2%, следует из поступившего в РБК сообщения федеральной службы.
По первой оценке, которая была озвучена в феврале текущего года, снижение ВВП составляло 2,1%. Уточнение было сделано после получения годовых итогов федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.
«Сокращение ВВП в 2022 году относительно 2021 года обусловлено снижением сальдо внешней торговли в условиях санкционного давления», — сказано в сообщении.
По данным службы, ВВП страны за 2022 год составил более 155 трлн руб. На снижении его уровня сказались падение «индекса физического объема добавленной стоимости» в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и обрабатывающих производствах.
Также была пересмотрена оценка ВВП за 2021 год. Тогда он вырос на 5,9% (было 5,6%) и составил почти 136 трлн руб.
В начале декабря президент Владимир Путин сообщил, что за первые десять месяцев текущего года ВВП России увеличился на 3,2%, по итогам года рост может составить 3,5%.
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Первую оценку по ВВП в 2023-м Росстат даст в феврале будущего года.
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