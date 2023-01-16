Минфин сообщил о падении средней цены на Urals ниже $50 за баррель

Стоимость российской нефти в январе упала ниже $50 за баррель, подсчитал Минфин. Снижение цен происходит на фоне санкций, которые западные страны ввели против углеводородов из России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Экспортная пошлина на нефть в Российской Федерации с 1 февраля 2023 года понизится на $3,9 и составит $12,8 за тонну», — говорится в сообщении.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится c $5,0 до $3,8 за тонну, на темные — с $16,7 до $12,8. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $16,7.

В декабре цена на российскую нефть обвалилась сразу на четверть к предыдущему месяцу, сообщал ранее Минфин. По данным ведомства, в декабре средняя цена Urals составляла $50,47 за баррель. Это в 1,44 раза ниже, чем годом ранее, в декабре 2021 года, когда Urals стоил $72,71 за баррель.

В ноябре 2022 года средняя цена барреля Urals за месяц составляла $66,47.

В начале декабря западные страны согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти морем. Москва в ответ запретила ее продажу всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах, указ об ответных мерах, подписанный президентом России Владимиром Путиным, начнет действовать с 1 февраля.

Потолок цен ориентирован на экспортные цены fob (когда продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и страхованию, а именно только до момента доставки товара на борт судна), а цена Минфина также включает расходы на страхование и перевозку до порта назначения, то есть без учета этих расходов цена российской нефти была еще ниже.

10 января агентство Bloomberg сообщало, что с 6 января в порту Приморск Urals продавалась за $37,80 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России. Агентство указывало, что Россия вынуждена снижать цены, для того чтобы конкурировать с поставками на рынок ближневосточной нефти.

11 января вице-премьер Александр Новак доложил Путину, что высокий дисконт на российскую нефть связан с рисками перевозчиков, которые боятся санкций.

В ответ президент поручил ему подумать, как решить эту проблему. «Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом», — сказал Путин, поручив ему доложить позднее о предложениях правительства.