«Ведомости»: в 2022-м поставки по нефтепроводу «Дружба» из России в Европу выросли на 7%

«Ведомости» узнали о росте прокачки нефти по «Дружбе» из России в Европу

На фоне введенного ЕС эмбарго на поставки российской нефти морским путем, трубопровод «Дружба» остался единственным источником нефти из России для Европы. По данным «Ведомостей», более все поставки по ней нарастили Венгрия и Чехия

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Поставки российской нефти по идущему в ЕС через территорию Украины нефтепроводу «Дружба» в 2022 году выросли на 7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые со статистикой Минэнерго.

По их данным, объем поставок составил 38,4 млн т. Больше всего выросли поставки в Венгрию (на 45% до 4,9 млн т) и Чехию (на 25% до 4,2 млн т). Также рост показал экспорт в Польшу (на 6% до 8,9 млн т) и Словакию (на 0,3% до 5,2 млн т). Упал импорт только в Германии, на 2% до 15,1 млн т.

В «Транснефти», операторе трубопровода, сообщали в декабре 2022-го, что получили заявки на поставки от Варшавы и Берлина на 2023 год.

В декабре РБК писал со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА, что России удалось восстановить физические показатели добычи и поставок нефти после снижения весной 2022 года, произошедшего на фоне отказа Запада от покупки российских энергоносителей.

Восстановление в основном произошло за счет перенаправления экспорта из Европы в Азию — в Индию, Китай, Турцию. В частности, по поставкам в Индию в декабре был установлен новый рекорд: они выросли на четверть по сравнению с ноябрем, указали в аналитической компании Vortexa.

Поставки на Запад стали снижаться из-за отказа США, Канады и Великобритании от покупки российской нефти. В декабре прошлого года вступило в силу европейское эмбарго на морские поставки российской нефти, а также потолок цен на уровне $60 за баррель. По данным Argus Media, еще до этого морские поставки нефти из России в ЕС значительно снизились: с 85% в январе до 24% в сентябре (речь о долях в общем объеме морских поставок эталонной марки Urals).

В МИД России отмечали, что Москва в 2023-м планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу. По нему поставлять нефть в Европу будет и Казахстан: в Минэнерго республики сообщили об устной договоренности с Россией насчет поставок казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию.