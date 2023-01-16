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«Ведомости» узнали о росте прокачки нефти по «Дружбе» из России в Европу

«Ведомости»: в 2022-м поставки по нефтепроводу «Дружба» из России в Европу выросли на 7%
На фоне введенного ЕС эмбарго на поставки российской нефти морским путем, трубопровод «Дружба» остался единственным источником нефти из России для Европы. По данным «Ведомостей», более все поставки по ней нарастили Венгрия и Чехия
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Поставки российской нефти по идущему в ЕС через территорию Украины нефтепроводу «Дружба» в 2022 году выросли на 7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые со статистикой Минэнерго.

По их данным, объем поставок составил 38,4 млн т. Больше всего выросли поставки в Венгрию (на 45% до 4,9 млн т) и Чехию (на 25% до 4,2 млн т). Также рост показал экспорт в Польшу (на 6% до 8,9 млн т) и Словакию (на 0,3% до 5,2 млн т). Упал импорт только в Германии, на 2% до 15,1 млн т.

В «Транснефти», операторе трубопровода, сообщали в декабре 2022-го, что получили заявки на поставки от Варшавы и Берлина на 2023 год.

«Ведомости» узнали о росте прокачки нефти по «Дружбе» из России в Европу
«Ведомости» узнали о росте прокачки нефти по «Дружбе» из России в Европу

В декабре РБК писал со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА, что России удалось восстановить физические показатели добычи и поставок нефти после снижения весной 2022 года, произошедшего на фоне отказа Запада от покупки российских энергоносителей.

Восстановление в основном произошло за счет перенаправления экспорта из Европы в Азию — в Индию, Китай, Турцию. В частности, по поставкам в Индию в декабре был установлен новый рекорд: они выросли на четверть по сравнению с ноябрем, указали в аналитической компании Vortexa.

Поставки на Запад стали снижаться из-за отказа США, Канады и Великобритании от покупки российской нефти. В декабре прошлого года вступило в силу европейское эмбарго на морские поставки российской нефти, а также потолок цен на уровне $60 за баррель. По данным Argus Media, еще до этого морские поставки нефти из России в ЕС значительно снизились: с 85% в январе до 24% в сентябре (речь о долях в общем объеме морских поставок эталонной марки Urals).

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В МИД России отмечали, что Москва в 2023-м планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу. По нему поставлять нефть в Европу будет и Казахстан: в Минэнерго республики сообщили об устной договоренности с Россией насчет поставок казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Дружба» нефть ЕС
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