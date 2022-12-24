В МИД заявили о планах сохранить транзит российской нефти через Украину

Россия в следующем году намерена сохранить транзит газа по нефтепроводу «Дружба». Нефтепровод проходит по территории Украины. Глава «Транснефти» Николай Токарев ранее заявил, что компания получила заявки от Польши и ФРГ

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Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Насколько нам известно, в ноябре в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод «Дружба», пролегающий по территории Украины», — сказал замминистра.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. По его словам, Варшава рассчитывает получить 360 тыс. тонн нефти в декабре 2022 года, а в следующем году — 3 млн тонн. От Германии поступила заявка на первый квартал следующего года, добавил Токарев, не уточнив, о каком объеме идет речь.

При этом в конце ноября Польша призвала страны ЕС ввести санкции против северной нитки нефтепровода. Таким образом в Варшаве хотят добиться юридических обоснований для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций.

20 декабря представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград сообщила ТАСС, что немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне не намерены заказывать на следующий год нефть из России, а уже подали заявки на сырье из Казахстана.

Летом Евросоюз ввел эмбарго на прокачку российской нефти. Оно начало действовать 5 декабря. Эмбарго не касается российской сырой нефти, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба». По его северной части нефть идет в Германию и Польшу. По южной нефть поступает в Чехию, Словакию и Венгрию (в 2021 году ввезли нефти на €5 млрд), и эти страны смогут продолжать эти закупки в течение неопределенного периода — до будущего решения Совета ЕС.

При этом странам, импортирующим нефть по «Дружбе», запрещено перепродавать ее в третьи страны.