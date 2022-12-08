АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго

Несмотря на ограничения на экспорт и сложности с логистикой, российским нефтяникам удалось восстановить уровень добычи и поставок, отмечает агентство АКРА. «Роснефть» увеличила экспорт в Азию на треть, компенсировав снижение в ЕС

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российским нефтяным компаниям удалось «достаточно быстро» восстановить физические показатели добычи и поставок нефти после снижения весной 2022 года, отмечают аналитики рейтингового агентства АКРА (отчет есть в распоряжении РБК).

В январе—октябре 2022 года общий объем добычи нефти в России, включая газовый конденсат, вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 443 млн т, указывают аналитики АКРА со ссылкой на данные Минэнерго. При этом в течение года динамика была разнонаправленной: из-за западных санкций против российских нефтяных компаний, эмбарго США и проблем с фрахтованием и страхованием судов добыча нефти в марте снизилась на 4,1%, в апреле — на 2,4%, но уже в июне выросла на 2,7% (все данные год к году).

В конце мая вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что по итогам 2022 года общая добыча может снизиться с 524 млн до 480–500 млн т, то есть на 4,6–8,4%. Но во вторник, 6 декабря, чиновник представил новый, более оптимистичный прогноз — снижение если и будет, то незначительным: «Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация [на рынке нефти] неопределенная. <...>. Я не думаю, что это будут какие-то большие объемы».

Как России удалось восстановить добычу и экспорт нефти

Весной 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, США и Канада отказались от покупки российской нефти, Великобритания прекратила импорт российских энергоносителей в июне. «Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — заявил американский президент Джо Байден 8 марта.

Страны Евросоюза, которые до последнего времени были крупнейшими покупателями нефти из России, формально ввели эмбарго на ее доставку морским путем только 5 декабря, но последовательно снижали закупки последние несколько месяцев. По данным Argus Media, в январе, до начала военного конфликта, на поставки в ЕС приходилось 85% от общего объема морских поставок российской эталонной марки Urals — 5,16 млн из 6 млн т. В сентябре это направление обеспечило только 24% объема (1,78 млн из 7,4 млн т).

Восстановление объемов добычи и экспорта в основном произошло за счет перенаправления экспорта из Европы в Азию. Например, крупнейшая российская нефтяная компании «Роснефть» увеличила поставки в азиатском направлении в январе—сентябре примерно на треть, что позволило ей полностью компенсировать снижение отгрузок в адрес европейских покупателей, заявил в среду, 7 декабря, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Объем реализации ее сырья за девять месяцев увеличился на 3,3%, до 86,9 млн т, из которых 52,4 млн т пришлось на Азию. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%, отмечают в компании. РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

На Азию переориентировались и другие российские поставщики. За первые девять месяцев 2022 года Индия нарастила закупки российской нефти (не только Urals, но и смеси ESPO, транспортируемой в порт Козьмино по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) в восемь раз, до 20,5 млн т, следует из индийской таможенной статистики. По данным китайской таможни, Пекин закупил за тот же период почти 72 млн т российской нефти против 65,7 млн т за аналогичный период прошлого года. В итоге, согласно подсчетам Argus, Индия увеличила закупки Urals с нуля в начале года до чуть более 40% всех морских поставок к началу осени, а Турция — с менее 5 до 21%. Более того, по данным Refinitiv, в Индию по итогам ноября пошло более 50% российской нефти, отправляемой морем.

Аналитики АКРА ожидают, что благодаря такому резкому «развороту на восток» показатели добычи и экспорта нефти в России по итогам 2022 года будут как минимум сопоставимы с уровнем 2021 года.

Как это скажется на доходах

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Евросоюз и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

По данным АКРА, по итогам января—октября 2022 года дисконт Urals к марке Brent составил 22,4% против 4,2% в 2021 году. Но, несмотря на рост дисконта, котировки Urals в этом году продемонстрировали заметный рост, отмечают аналитики: средняя цена Urals за десять месяцев составила $79,6 за баррель, увеличившись на 17,9%. «Повышение мировых цен на нефть при сохранении объемов добычи и экспорта на уровнях, сопоставимых с 2021 годом, обеспечит улучшение финансовых показателей российских нефтяных компаний», — заключат они.

Одновременно с введением нефтяного эмбарго европейские страны вместе с G7 и Австралией договорились с 5 декабря установить предельный уровень цен на российскую нефть для третьих стран — $60 за баррель. Дело в том, что, по данным Института международных финансов (IIF), около 50% российской нефти, вывозимой из портов страны, транспортируется танкерами, принадлежащими греческим судовладельцам. 90% судов в мире страхуется с помощью лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). До введения санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке. Теперь Москва может продавать нефть по указанной цене или ниже, пользуясь услугами поставщиков стран G7, «лучших в своем классе», или использовать услуги поставщиков не из стран G7, «которые ограничены по масштабам, более дорогостоящи и менее надежны», сообщил Минфин США 2 декабря.

Российские власти уже раскритиковали решение о введении потолка цен на нефть и обещали не поставлять ее странам, одобрившим ограничения. Тем не менее в 2023 году вероятно сокращение финансовых показателей нефтегазовых компаний России в связи с возможным сокращением объемов экспорта в результате вступления в силу европейского эмбарго, а также «умеренного» снижения цен на нефть на мировых рынках в ближайшие годы, считают аналитики АКРА. Механизм потолка цен на нефть предполагает, что больше всех выиграют российские компании с самой низкой долей экспорта в Европу (самой высокой долей экспорта на восток), такие как «Роснефть», говорится в отчете «Ренессанс Капитала». Но еще один немаловажный фактор — обеспеченность собственным флотом танкеров, подчеркивается там. Но ранее нефтяники не обзаводились танкерами, полагаясь на сторонние компании, и неизвестно, успели ли они их приобрести в течение 2022 года, отмечают эксперты этой инвесткомпании.

Введение потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции, заявил 5 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Экономика России обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют».