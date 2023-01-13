В Астане назвали согласованный объем транзита нефти в ФРГ по «Дружбе»

«КазТрансОйл» сообщил о согласовании поставок 300 тыс. т нефти в Германию по «Дружбе»

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Казахстанский оператор «КазТрансОйл» поставит в Германию 300 тыс. т нефти по трубопроводу «Дружба». Оператор уже получил подтверждение от российского Минэнерго, сообщила пресс-служба компании.

«АО «КазТрансОйл» получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тыс. т казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос представителю Минэнерго.

О том, что Россия одобрила прокачку казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба», оператором которого является «Транснефть», в Германию, ранее сообщил глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков. При этом он уточнил, что договоренность пока существует только в устной форме.

Казахстан может поставлять в Германию до 1,5 млн т нефти в год. Максимально страна может «выдать» 6 млн т за тот же период, говорил министр.

В декабре 2021 года председатель правления казахстанского оператора по добыче и транспортировке углеводородов «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что компания изучает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года. ФРГ, по его словам, выражала заинтересованность в регулярных поставках казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт в Германии (годовая мощность — 10 млн т сырой нефти).

В декабре 2022 года представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград сообщила, что немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне не будут заказывать нефть из России на следующий год. Предприятия уже подали заявки на сырье из Казахстана, говорила она.

В тот же день официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что представители Казахстана не обращались в российскую компанию, чтобы договориться о прокачке добытой в республике нефти в сторону Германии. Решение по транзиту может принять только российское Минэнерго, подчеркнул он, добавив, что компания не ведет переговоров с казахстанской стороной.

5 декабря в силу вступили санкции ЕС, запрещающие экспорт в ЕС российской нефти по морю. Поставок сырой нефти по «Дружбе» они не коснулись.