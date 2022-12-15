«Росатом» заявил, что получил основания потребовать деньги от Финляндии

Орган из независимых экспертов решил, что финская Fennovoima неправомерно расторгла контракт с «дочкой» «Росатома» на строительство АЭС «Ханхикиви». Это решение дает российской стороне право требовать возмещения

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Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB), состоящий из независимых международных экспертов, признал неправомерным решение финской компании Fennovoima расторгнуть контракт с «Росатомом» на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», сообщили в российской госкорпорации. Незаконными признаны и последующие заявления финской компании об отказе в приемке работ, выполненных RAOS Project (входит в «Росатом»).

«Росатом» указал, что решение разорвать контракт «пришлось на момент, когда проект демонстрировал существенный прогресс»: передачу документов финскому регулятору для выдачи строительной лицензии планировалось завершить в ближайшие месяцы, а на площадке активно шла подготовка к полномасштабному строительству.

Совет счел расторжение контракта существенным нарушением его условий. Это дает RAOS Project право требовать с Fennovoima взыскания убытков, отмечает пресс-служба «Росатома». Точную сумму ущерба определят на дополнительных разбирательствах. РБК направил запросы в DRB и пресс-службу Fennovoima.

Механизм обращения в DRB предусмотрен контрактом между Fenovoima и RAOS Project. Процедура его работы определяется регламентом Международной торговой палаты. Стороны обратились в этот совет после обмена претензиями.

«Росатом» и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в 2013 году. Станцию планировалось построить на севере Финляндии. Энергоблок мощностью 1,2 ГВт должен был быть сооружен по российской технологии ВВЭР-1200. Общая стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд, «Росатом» планировал профинансировать строительство на €5 млрд, в том числе €2,4 млрд — из Фонда национального благосостояния.

Изначально Fennovoima хотела получить разрешение на строительство в 2017 году, но сроки откладывались. Хельсинки объяснял задержки повышенными требованиями Центра радиационной безопасности Финляндии. По мнению главы «Росатома» Алексея Лихачева, перенос срока ввода энергоблока АЭС был выгоден финской стороне. «Если раньше в их понимании наш блок был востребован в 2023–2025 годах, то сейчас — к концу 2020-х годов. Есть ощущение, что объективно экономически финской стороне выгодна схема с запуском блока в 2027–2028 годах», — объяснял Лихачев.

В мае 2022 года Fennovoima разорвала контракт на строительство АЭС. В компании пояснили, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены. Но в «Росатоме» не увидели для этого оснований: российская сторона выполняла все обязательства, проект реализовывался, указали в пресс-службе корпорации. Там отметили, что решение было принято без детального обсуждения на уровне акционеров, крупнейший из которых (34%) — RAOS Project. Лихачев пообещал, что российская сторона будет добиваться возврата потраченных на реализацию проекта средств.

В августе финская компания инициировала арбитражное разбирательство против «Росатома». Fennovoima потребовала вернуть деньги, выделенные на этот проект, — аванс RAOS Project и другие средства на общую сумму около €2 млрд. По словам гендиректора Fennovoima Йоахима Шпехта, «Росатом» пригрозил ответным иском, так как считает, что у Fennovoima не было оснований для расторжения контракта. Представитель «Росатома» тогда заявил, что госкорпорация уже подала в суд шесть исков на общую сумму $3 млрд. Шпехт допустил, что разбирательство затянется на несколько лет.