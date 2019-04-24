Глава «Росатома» объяснил причины переноса запуска АЭС в Финляндии

Финская Fennovoima решила сдвинуть срок ввода АЭС Ханхикиви на 2028 год из-за изменения сценария развития финской энергосистемы. Об этом рассказал РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Алексей Лихачев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал, что перенос срока ввода энергоблока АЭС Ханхикиви в Финляндии с 2024 года на 2027–2028 годы вызван экономической выгодой для финской стороны. Российской атомной монополии принадлежит 34% в операторе проекта Fennovoima.

Это связано с тем, что «сдвинулся весь сценарий развития финской энергосистемы», — сказал Лихачев в интервью РБК. «И если раньше в их понимании наш блок был востребован в 2023–2025 годах, то сейчас — к концу 2020-х годов. Есть ощущение, что объективно экономически финской стороне выгодна схема с запуском блока в 2027–2028 годах», — сообщил он.

«Росатом» приобрел 34% Fennovoima (заказчик строительства АЭС Ханхикиви) в 2014 году и планировал начать строить станции уже в 2017 году, но финский атомный регулятор до сих пор не выдал лицензию, ссылаясь на медленную подготовку документов.

У «Росатома» есть договор с Fennovoima, предусматривающий ответственность российской компании за просрочку обязательств перед заказчиком, максимальный объем неустоек в нем — €900 млн. Кроме того, по словам главы Fennovoima Тони Хемминки, ежегодные затраты на финансирование проекта достигают €70–100 млн.