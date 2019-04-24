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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Глава «Росатома» объяснил причины переноса запуска АЭС в Финляндии
Финская Fennovoima решила сдвинуть срок ввода АЭС Ханхикиви на 2028 год из-за изменения сценария развития финской энергосистемы. Об этом рассказал РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал, что перенос срока ввода энергоблока АЭС Ханхикиви в Финляндии с 2024 года на 2027–2028 годы вызван экономической выгодой для финской стороны. Российской атомной монополии принадлежит 34% в операторе проекта Fennovoima.

Это связано с тем, что «сдвинулся весь сценарий развития финской энергосистемы», — сказал Лихачев в интервью РБК. «И если раньше в их понимании наш блок был востребован в 2023–2025 годах, то сейчас — к концу 2020-х годов. Есть ощущение, что объективно экономически финской стороне выгодна схема с запуском блока в 2027–2028 годах», — сообщил он.

«Росатом» приобрел 34% Fennovoima (заказчик строительства АЭС Ханхикиви) в 2014 году и планировал начать строить станции уже в 2017 году, но финский атомный регулятор до сих пор не выдал лицензию, ссылаясь на медленную подготовку документов.

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Глава «Росатома» — РБК: «Есть русская водка, но нет национальной АЭС»

У «Росатома» есть договор с Fennovoima, предусматривающий ответственность российской компании за просрочку обязательств перед заказчиком, максимальный объем неустоек в нем — €900 млн. Кроме того, по словам главы Fennovoima Тони Хемминки, ежегодные затраты на финансирование проекта достигают €70–100 млн.

«Сейчас идет диалог, мы слышим наших финских партнеров. Мы компания клиентоориентированная, и на определенных экономических условиях, при подходах, которые будут нам экономически интересны, готовы быть гибкими», — заявил Лихачев. По его словам, несмотря на сдвиг сроков, проект остается привлекательным, учитывая рост цен на электроэнергию.

Он также отметил, что недавние кадровые изменения в Fennovoima (топ-менеджеры Минна Форсстрем и Джурица Танкосич покинули компанию) «направлены на повышение качества работы компании». «Fennovoima меняется, согласно заявленной программе, для «уточнения обязанностей и улучшения взаимодействия с поставщиком». Со своей стороны мы также усиливаем команду и также считаем взаимодействие сторон ключевым фактором, который определяет результат общей работы», — добавил он.

Лихачев также напомнил, что запуск проекта АЭС Олкилуото-3, который должны реализовать консорциум французской Areva и немецкой Siemens, сдвинули более чем на десять лет. Из-за серии задержек в реализации проекта Areva по решению суда теперь должна выплатить финской стороне €554 млн.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом», Fennovoima
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