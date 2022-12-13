МАГАТЭ отправит экспертов на украинские АЭС во избежание аварии

МАГАТЭ и власти Украины рассматривают возможность постоянного присутствия сотрудников организации на четырех АЭС

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Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит пребывание на всех АЭС Украины экспертов по ядерной безопасности, чтобы «предотвратить ядерную аварию во время вооруженного конфликта». Об этом организация сообщила по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

МАГАТЭ по просьбе Киева ранее направила временные миссии на украинские АЭС — Хмельницую, Ровенскую и Южно-Украинскую, а также Чернобыльскую, которая была остановлена после аварии в 1986 году. Гросси и Шмыгаль рассматривают возможность постоянного присутствия МАГАТЭ на этих объектах.

В сообщении организации также говорится, что по итогам встречи стороны достигли прогресса в дискуссии об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (станция контролируется Россией).

«В ближайшие дни я продолжу свои консультации на высоком уровне — как с Украиной, так и с Россией — с четкой целью сделать это как можно скорее. Мы не можем позволить себе терять больше времени», — сказал Гросси.

Обсуждение безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, территория которой ранее подвергалась обстрелам, продолжается с ноября. Глава МАГАТЭ рассчитывает, что ее получится создать в ближайшее время. Киев выступает за полную демилитаризацию станции и ее передачу под контроль украинского «Энергоатома». МИД России исключал вывод АЭС из-под контроля России или ее передачу третьей стороне.