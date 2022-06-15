«Росатом» пообещал «выставить счет» после отказа Финляндии от проекта АЭС

Лихачев считает, что у «Росатома» есть большой шанс вернуть потраченные на проект в Финляндии деньги. Решение финской Fennovoima расторгнуть контракт он назвал «некомфортным» для бизнеса Финляндии и политизированным

Фото: Vesa Moilanen / imago-images.de / Global Look Press

Расторжение контракта финской Fennovoima на строительство АЭС «Ханхикиви» юридически уязвимо и российская сторона постарается вернуть средства, заявил на ПМЭФе в интервью телеканалу РБК глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Конструкция [отказа] абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал Лихачев. По его словам, российская компания пройдет весь юридический путь и «выставит в счет» все деньги, которые были затрачены в Финляндии.

Лихачев оценил шанс вернуть эти средства как большой. «У нас есть опыт аналогичной работы. И опыт этот успешный», — сказал Лихачев.

Он назвал решение финской компании «некомфортным» для финского бизнеса.

Глава госкомпании также ожидает, что по результатам переговоров на Петербургском международном экономическом форуме у компании появятся новые зарубежные проекты по строительству АЭС. «В результате переговоров на ПМЭФе у нас появятся новички, размещающие у себя атомные станции», — сказал Лихачев.

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Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» Fennovoima разорвала контракт с проектом RAOS (RAOS Project входит в «Росатом») в начале мая. В пресс-службе финской компании отметили, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены. «Росатом» тогда заявил, что не видит оснований для разрыва контракта, Россия выполняла все обязательства. В российской компании указали, что Fennovoima пошла на этот шаг без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (принадлежит «Росатому»). Позднее финская компания также отозвала заявку на лицензию для АЭС.

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