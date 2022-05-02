Финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС

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Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии компания Fennovoima разорвала контракт с российским «Росатомом», говорится в сообщении на сайте компании.

«Сотрудничество с проектом RAOS [компания RAOS Project — входит в госкорпорацию «Росатом»] прекращается с немедленным вступлением в силу, как и работы по проектированию и лицензированию, а также работы на площадке «Ханхикиви-1», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены. «Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project далось нелегко. В таком большом проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.

РБК направил запрос в пресс-службу «Росатома».

АЭС «Ханхикиви» планировалась к возведению на севере Финляндии, энергоблок мощностью 1,2 ГВт должен был быть сооружен по российской технологии ВВЭР-1200. «Росатом» планировал профинансировать строительство на €5 млрд, из них €2,4 млрд — из Фонда национального благосостояния.

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