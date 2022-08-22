Заказчик строительства АЭС в Финляндии потребовал €2 млрд от «Росатома»
Финская энергетическая компания Fennovoima, заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, инициировала арбитражное разбирательство в отношении «Росатома». Она требует возвращения средств, выделенных на так и не реализованный проект атомной электростанции, заявил газете Helsingin Sanomat генеральный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.
Речь идет об авансе финской «дочке» «Росатома» Raos Project в размере €800 млн и других финансовых претензиях. Общая сумма требований Fennovoima к российской госкорпорации составляет около €2 млрд, указал Шпехт.
Он добавил, что «Росатом» пригрозил ответным иском, поскольку считает, что у Fennovoima не было оснований для расторжения контракта на строительство АЭС. Российская госкорпорация еще не предъявила официальные претензии, но Шпехт считает такой исход событий «весьма вероятным».
Глава Fennovoima допустил, что разбирательство между сторонами может затянуться на несколько лет.
РБК направил запрос представителю «Росатома».
Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» компании подписали в конце 2013 года. Атомную электростанцию планировалось возвести на севере Финляндии, энергоблок мощностью 1,2 ГВт планировалось соорудить по российской технологии. Общая стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд.
Сроки начала строительства неоднократно переносились. Финская сторона объясняла задержку с выдачей лицензии повышенными требованиями Центра радиационной безопасности Финляндии (STUK).
В начале мая 2022 года Fennovoima объявила о разрыве контракта с «Росатомом» на строительство АЭС и отозвала заявку на соответствующую лицензию. В компании пояснили, что боевые действия на Украине «усугубили риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены.
В «Росатоме» заявили, что не видят оснований для разрыва контракта, подчеркнув, что российская сторона выполняла все обязательства.
В июне глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал «юридически уязвимым» отказ Fennovoima от контракта и пообещал «выставить в счет» все деньги, потраченные в Финляндии в рамках проекта. По его мнению, есть хорошие шансы вернуть эти средства. «У нас есть опыт аналогичной работы. И опыт этот успешный», — сказал Лихачев.