FT: производители сланцевого газа в США не смогут увеличить поставки в Европу

FT узнала, что США не увеличат поставки сланцевого газа в ЕС

Фото: Keith Srakocic / AP

В США производители сланцевых нефти и газа предупредили, что не смогут увеличить добычу, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом этой зимой. Об этом сообщает газета The Financial Times.

«США не cмогут резко увеличить добычу. Объем производства, который есть на сегодняшний день — это все, что есть», — говорит глава фонда прямых инвестиций Quantum Energy Partners (инвестор в сланцевый сектор) Уил Ванло.

Он подчеркнул, что помощи не следует ожидать ни в отношении нефти, ни в отношении газа.

Главный исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, отвечая на вопрос о перспективах значительного роста производства в сланцевом бизнесе, сказал: «Нет, я этого не предвижу».

Шеффилд указал на то, что компания не вводит в строй новые буровые установки. «И я не вижу, чтобы кто-другой делал это», — добавил он. По его мнению, цены на нефть предстоящей зимой могут быть выше $120 за баррель.

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