ЕС запланировал увеличить поставки СПГ из Нигерии

Доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14% и ЕС хочет ее увеличить, заявили в Еврокомиссии

Фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press

Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин. Об этом пишет нигерийская газета Premium Times.

По его словам, Европа находится в затруднительном положении в сфере поставок газа после начала российской спецоперации на Украине «Есть угроза, возможно, полного прекращения поставок», — сказал Болдуин во время визита в Нигерию, во время которого он провел встречи с членами правительства страны.

По его словам, доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идут в Европу. «Мы хотим, чтобы эта доля росла», — сказал Болдуин.

Он назвал газ жизненно важным топливом, которое Евросоюз планирует использовать вплоть до 2045 года (стратегия союза предусматривает отказ от ископаемых видов топлива к 2050 году). «Огромный потенциал замены российского газа», — прокомментировал Болдуин переговоры в Нигерии в своем Twitter.

Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ. В 2021 году страны союза закупили 80 млрд кубометров СПГ (это 20% от общего объема газового импорта ЕС). Лидеры по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия. Среди поставщиков СПГ лидируют США (доля в европейском импорте СПГ 28%), Катар и Россия (по 20%), Нигерия (14%) и Алжир (11%).

В 2021 году наибольшая доля в общем объеме газового импорта ЕС пришлась на Россию (41%), за ней следует Норвегия с долей в 24% и Алжир (11%). Около 10% потребностей ЕС в газе в настоящее время удовлетворяется за счет внутреннего производства, отмечается на сайте ЕК.

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20 июля Еврокомиссия представила план, который предусматривает добровольное сокращение потребления газа странами ЕС на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Идея связана с опасениями Брюсселя, что Россия может прекратить поставки газа. Против предложения выступили Испания, Греция и Португалия.

В июне «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку», объяснив это проблемой с возвращением после ремонта из Канады газоперекачивающих турбин Siemens, которые Оттава задержала из-за санкций.

В середине июля газопровод остановил работу на плановый ремонт, о чем «Газпром», настаивают в компании, сообщал заранее. На фоне этого в Германии выразили опасения, что поставки не возобновятся. 21 июля «Газпром» возобновил прокачку газа. При этом 22 февраля, по данным Reuters, компания направила письмо одному из потребителей с информацией о том, что объявляет форс-мажор по поставкам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с газом, заявлял, что Россия «весьма аккуратно» относится к реноме ответственного поставщика.

В апреле президент России Владимир Путин перевел в рубли расчеты за оплату российского газа для недружественных стран (в список входит, в том числе, весь ЕС). Позднее Россия прекратила поставки газа в страны, которые отказались от новой схемы оплаты — Нидерланды, Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Великобританию.