Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 20:58
ЕС запланировал увеличить поставки СПГ из Нигерии Бизнес, 20:52
В ДНР сообщили о возобновлении подачи воды в районах Мариуполя Политика, 20:41
Ласицкене назвала истерикой свои слезы перед попыткой на турнире в Москве Спорт, 20:30
CNN узнал о возможном перехвате Huawei данных о ядерном арсенале США Политика, 20:22
Расторгнувший контракт с «Зенитом» украинец стал одноклубником Балотелли Спорт, 20:16
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 20:09
Украинский МИД обвинил премьера Венгрии Орбана в «российской пропаганде» Политика, 20:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Врач назвал, каким штаммом COVID-19 мог заразиться Байден Политика, 19:56
Ласицкене заявила, что слишком стара для смены спортивного гражданства Спорт, 19:54
Гимнастка потеряла сознание во время турнира с участием Авериных Спорт, 19:40
Хет-трик крымского бомбардира принес «Оренбургу» первую победу в РПЛ Спорт, 19:27
Португалия подтвердила заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями Политика, 19:20
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России Общество, 19:03
Бизнес ,  

ЕС запланировал увеличить поставки СПГ из Нигерии

Доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14% и ЕС хочет ее увеличить, заявили в Еврокомиссии
Фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press

Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин. Об этом пишет нигерийская газета Premium Times.

По его словам, Европа находится в затруднительном положении в сфере поставок газа после начала российской спецоперации на Украине «Есть угроза, возможно, полного прекращения поставок», — сказал Болдуин во время визита в Нигерию, во время которого он провел встречи с членами правительства страны.

По его словам, доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идут в Европу. «Мы хотим, чтобы эта доля росла», — сказал Болдуин.

Он назвал газ жизненно важным топливом, которое Евросоюз планирует использовать вплоть до 2045 года (стратегия союза предусматривает отказ от ископаемых видов топлива к 2050 году). «Огромный потенциал замены российского газа», — прокомментировал Болдуин переговоры в Нигерии в своем Twitter.

Reuters узнал, что «Газпром» объявил форс-мажор по ряду поставок в Европу
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ. В 2021 году страны союза закупили 80 млрд кубометров СПГ (это 20% от общего объема газового импорта ЕС). Лидеры по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия. Среди поставщиков СПГ лидируют США (доля в европейском импорте СПГ 28%), Катар и Россия (по 20%), Нигерия (14%) и Алжир (11%).

В 2021 году наибольшая доля в общем объеме газового импорта ЕС пришлась на Россию (41%), за ней следует Норвегия с долей в 24% и Алжир (11%). Около 10% потребностей ЕС в газе в настоящее время удовлетворяется за счет внутреннего производства, отмечается на сайте ЕК.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи

20 июля Еврокомиссия представила план, который предусматривает добровольное сокращение потребления газа странами ЕС на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Идея связана с опасениями Брюсселя, что Россия может прекратить поставки газа. Против предложения выступили Испания, Греция и Португалия.

В июне «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку», объяснив это проблемой с возвращением после ремонта из Канады газоперекачивающих турбин Siemens, которые Оттава задержала из-за санкций.

В середине июля газопровод остановил работу на плановый ремонт, о чем «Газпром», настаивают в компании, сообщал заранее. На фоне этого в Германии выразили опасения, что поставки не возобновятся. 21 июля «Газпром» возобновил прокачку газа. При этом 22 февраля, по данным Reuters, компания направила письмо одному из потребителей с информацией о том, что объявляет форс-мажор по поставкам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с газом, заявлял, что Россия «весьма аккуратно» относится к реноме ответственного поставщика.

В апреле президент России Владимир Путин перевел в рубли расчеты за оплату российского газа для недружественных стран (в список входит, в том числе, весь ЕС). Позднее Россия прекратила поставки газа в страны, которые отказались от новой схемы оплаты — Нидерланды, Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Великобританию.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
поставки газа Евросоюз ЕС Нигерия
Материалы по теме
«Газпром» предупредил о «значительных рисках» в случае невозврата турбины
Бизнес
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Политика
В Раде предложили воровать у России транзитный газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter