Доходы регионов от налога на прибыль упали, а от НДФЛ выросли

Доходы региональных бюджетов от налога на прибыль организаций снизились в первом полугодии на 10%, подсчитали в «Эксперт РА». Зато доходы от НДФЛ выросли почти на треть на фоне роста зарплат

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Поступления доходов от налога на прибыль организаций в региональные бюджеты сократились в первом полугодии 2024 года почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из обзора динамики бюджетных и социально-экономических показателей регионов, подготовленного аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА» на основании данных портала «Электронный бюджет» (обзор есть у РБК).

Авторы связывают сокращение сбора этого налога с эффектом высокой базы прошлого года. Кроме того, негативную динамику демонстрируют поступления по налогу на имущество организаций.

Общие доходы региональных бюджетов выросли в первом полугодии на 6,5% год к году и составили 9,7 трлн руб. (по сравнению с 9,1 трлн в первом полугодии 2023-го). Рост доходной части наблюдался в 55 регионах из 85 (данные из новых территорий не исследовались). Основным фактором стал прирост поступлений от налога на доходы физических лиц на фоне роста зарплат.

Почему просели поступления по налогам для бизнеса

Наибольшую негативную динамику продемонстрировали поступления по налогу на прибыль организаций — они сократились на 9,7%, составив 2,8 трлн руб. после почти 3,2 трлн в первом полугодии 2023 года. Именно этот налог наряду с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основных источников налоговых доходов для региональных бюджетов. Сейчас ставка налога на прибыль составляет 20%, из них 17% зачисляется в бюджет региона, а 3% — в федеральный бюджет. Со следующего года ставка налога вырастет до 25%, при этом до 2030 года в региональный бюджет будет идти также 17%, а с 2030 года — 18%.

Наибольшее снижение по этой статье доходов (1,5 раза и более) отмечается в Кемеровской, Новгородской, Мурманской областях, Еврейской автономной области и Бурятии. В ряде регионов сборы налога на прибыль организаций, напротив, выросли. Так, лидерами по росту поступлений стали Ненецкий автономный округ (в 1,8 раза), Чукотка (в 1,7 раза), Крым (в 1,6 раза), Удмуртия (в 1,5 раза) и Карачаево-Черкесия (в 1,3 раза).

Также на 3,6% сократились поступления по налогу на имущество организаций (с 644,6 млрд до 621,2 млрд руб.), следует из расчетов «Эксперт РА».

Аналитики отмечают, что сокращение поступлений по налогу на прибыль произошло на фоне высокой базы прошлого года. В первом полугодии 2023 года поступления по этому налогу в региональные бюджеты увеличились на 7,8%, а по налогу на имущество организаций — на 15,7%, сообщалось в обзоре Института Гайдара.

«Поступления по налогу на прибыль снизились в первом полугодии в том числе за счет особенностей введения в прошлом году Единого налогового счета (ЕНС), международных санкций и значительного роста цен на высокотехнологичное оборудование, снижения прибыли налогоплательщиков по итогам первого квартала текущего года, а также курсовых разниц», — перечислила руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Кроме того, по итогам шести месяцев текущего года на 6,8% в годовом выражении снизились межбюджетные трансферты из федерального бюджета — они составили 1,7 трлн руб. В структуре межбюджетных трансфертов негативной динамике способствовало прежде всего снижение поступлений «иных» межбюджетных трансфертов (на 43,5%), а также дотаций (на 5,1%). Вместе с тем объем субсидий и субвенций вырос на 1,6 и 5,7% соответственно.

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отмечает, что некоторое торможение поступления налога на прибыль организаций, а также налога на имущество по отношению к прошлому году может отражать ухудшение конъюнктуры для региональных бюджетов по сравнению с благоприятным 2023 годом вслед за относительно негативным 2022-м. «К тому же мы понимаем, что прибыльность у многих организаций снижается, поэтому логично, что поступления налога на прибыль не растут», — сказал РБК Климанов. В целом он считает, что ситуация в 2023 году для регионов была более позитивная и бюджеты были тогда исполнены с превышением ожиданий.

За счет чего выросли доходы регионов

Увеличение доходной части региональных бюджетов обусловлено позитивной динамикой налоговых и неналоговых (то есть собственных) доходов, которые выросли на 9,4% и составили 7,9 трлн руб., указывают аналитики «Эксперт РА». Так, среди бюджетообразующих налогов рост продемонстрировали поступления:

по НДФЛ — на 30%, до 2,5 трлн руб.;

налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения (УСН), — на 41%, до 522 млрд руб.;

акцизам — почти на 6%, до 550 млрд руб.

НДФЛ, собранный по базовой ставке 13%, зачисляется в бюджет региона в объеме 85%, еще 15% идут в бюджет муниципалитетов этого региона. То, что собирается сверх этого по повышенной ставке 15% при доходах более 5 млн руб. в год, идет в федеральный бюджет. Аналогично будут поступать в федеральный бюджет доходы от повышенных ставок НДФЛ с 2025 года, когда заработает расширенная прогрессивная шкала (все дополнительные поступления пойдут федеральному центру).

В увеличении поступлений по НДФЛ «сыграли роль опережающее зачисление налога в бюджеты и рост оплаты труда», объясняют в «Эксперт РА». Как уточнили в агентстве, НДФЛ теперь зачисляется в бюджет региона в приоритетном порядке, а до мая 2023 года данной нормы не было. Реальные располагаемые доходы населения выросли в первом полугодии на 8,1%, а зарплата в реальном выражении — на 10,1% в январе—мае, сообщал ранее Росстат.

Поступления по НДФЛ повысились во всех регионах, при этом наибольший прирост отмечается в Калмыкии и Калининградской области (в 1,6 раза), Татарстане, Чечне и Орловской области (в 1,4 раза).

Что касается налога, взимаемого при УСН, то существенный рост поступлений по нему обусловлен ростом налогооблагаемой базы по ряду налогоплательщиков либо просто увеличением налогооблагаемой базы, говорит Тирских. «Например, есть регионы, где приняты решения по внесению изменений в региональное налоговое законодательство в части поэтапного повышения ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», — пояснила она. Кроме того, на динамику могла повлиять уплата в марте-апреле этого года налога по итогам 2023 года налогоплательщиками, пострадавшими от введения санкционных ограничений, допускает аналитик (в 2023 году на поступления от УСН влияла отсрочка на полгода для отдельных отраслей с последующей рассрочкой в течение полугода).

Рейтинговое агентство АКРА, в свою очередь, оценило доходы и расходы бюджетов всех 89 субъектов России. Лидерами по относительному приросту налоговых и неналоговых доходов (ННД, собственных доходов) стали новые регионы России, сообщил РБК замдиректора — руководитель направления муниципальных рейтингов группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Так, в Запорожской области ННД выросли более чем в четыре раза, в Херсонской — в 3,5 раза, в Донецкой народной республике — примерно на 70%, в Луганской народной республике — на 64%. Однако, несмотря на рост ННД, совокупные доходы в этих регионах снизились за счет снижения объемов переданных за первое полугодие трансфертов, уточнил аналитик.

В целом темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов существенно замедлились в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024-го, писал в майском обзоре и.о. заведующего лабораторией бюджетной политики Института Гайдара Александр Дерюгин. Он отмечал, что для реализации нового президентского «майского указа» может потребоваться дополнительная финансовая помощь регионам, а также «ее перенастройка, предусматривающая более сильный выравнивающий эффект».

Дерюгин объяснял существенный рост поступлений по НДФЛ (+48,1% в первом квартале года) и налогу, взимаемому в связи с применением УСН (+25,8%), отскоком после падения в первом квартале 2023 года (на 19,8 и 14% соответственно). Сокращение же в прошлом году было вызвано, в частности, переходом на ЕНС, в связи с чем произошел сдвиг сроков зачисления налогов в бюджет на более поздний период, указывал он.

Что происходит с расходами регионов

Расходы региональных бюджетов приросли на 7% относительно первого полугодия 2023 года и составили 8,9 трлн руб., следует из расчетов «Эксперт РА». Рост расходов зафиксирован в 62 регионах.

По словам Тирских, в структуре расходов наибольший прирост зафиксирован по расходам на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — в 1,6 раза (рост по этому направлению отмечается в 71 регионе). При этом снизились расходы по таким направлениям, как национальная оборона, ЖКХ, охрана окружающей среды, обслуживание государственного долга, говорит аналитик.

«Во втором полугодии, скорее всего, увидим рост положительной динамики расходов, так как к концу года происходит закрытие и оплата государственных контрактов, работникам бюджетной сферы производят дополнительные выплаты», — предполагает Тирских.

Совокупные расходы с учетом новых регионов составили в первом полугодии 9,2 трлн руб. (рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года), сообщил Цыпкин. При этом в 27 субъектах расходы снизились, а наибольшим приростом расходов отметились Тюменская область (+26%), Астраханская область (+25%), Оренбургская область (+24%) и Приморский край (+23%), сказал он.

По словам аналитика АКРА, структура совокупных расходов регионов практически не изменилась по сравнению с первым полугодием 2023 года. Так, на образование пришлось 24% исполненных расходов, на социальную политику — 23%, на национальную экономику — 19% и на здравоохранение — 10%. «В относительном выражении наибольший прирост отмечался в разделах «Национальная безопасность» (+36%), «Культура» (+28%) и «Межбюджетные трансферты общего характера» (+19%)», — говорит Цыпкин.

Каковы риски для приграничных регионов

По мнению Тирских, в приграничных с Украиной регионах, в которых действует режим чрезвычайной ситуации, исполнение бюджетов будет более дефицитным, чем прогнозировалось. «И, возможно, ряд социально-экономических показателей покажет замедление», — добавила эксперт.

Аналогичного мнения придерживается Климанов. Введение режима ЧС в приграничных областях, по его словам, скорее всего, негативно скажется на налоговых доходах бюджетов этих регионов. «Но общие объемы доходов этих бюджетов могут резко возрасти за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета», — полагает Климанов.

Так, Курской области правительство уже выделило 1,8 млрд руб. на поддержку граждан, потерявших жилье, и выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои дома. В целом, несмотря на то что увеличение расходов на поддержку участников спецоперации — «видимые и значимые величины», в процентном соотношении в структуре расходов региональных бюджетов все равно эти статьи занимают совсем небольшую долю, резюмирует Климанов.