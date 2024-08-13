Собянин назвал Москву крупнейшим регионом-донором в России
Российская столица больше всех регионов вкладывается в федеральный бюджет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на 10-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Он уточнил, что порядка 50% от всех своих доходов Москва наряду с другими субъектами переводит в российскую казну. «Это больше 4 трлн руб. в год. <...> Москва, таким образом, является крупнейшим донором нашей страны», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
Мэр подчеркнул, что город «не потребляет, а, наоборот, отдает экономике и другим регионам» вопреки имеющемуся стереотипу.
Мэр пояснил, что настолько крупные поступления возможны за счет развития промышленности в городе. Он уточнил, что в Москве в этой сфере работают около 800 тыс. человек.
В июне в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ-2024 он отмечал, что в «нулевых» было «очень модно» говорить, что промышленность должна уйти из крупных городов, на эту историю попалась и Москва — что нужно все заводы закрыть и везде построить рестораны, кафе и т.д. Однако в итоге это не сработало, потому что, по словам Собянина, в городах сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал. «Вы же видите, что сейчас стало модным говорить о новой индустриализации», — добавил Собянин.
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