Силуанов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Набиуллина и Орешкин поддержали идею новой приватизации в России Экономика, 12:37
Архангельская область и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:35
Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области Политика, 12:30
Делегация МАГАТЭ начала отложенный на сутки визит на Запорожскую АЭС Политика, 12:30
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову Политика, 12:28
WSJ узнал о плане закупки в Японии снарядов для поддержки Киева Политика, 12:27
Архангельская и Запорожская области заключили соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В новом контракте Дзюбы нет пункта о репутационных потерях Спорт, 12:26
Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров Политика, 12:24
Какие действия помогут распознать недобросовестного продавца недвижимости Pro, 12:21
Роспотребнадзор назвал причину отравления 62 человек в Братске шаурмой Общество, 12:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
Аксаков назвал международные расчеты возможным «прорывом» для рынка ЦФА Крипто, 12:19
ЦБ выпустил в обращение золотой червонец Финансы, 12:11
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Силуанов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию

Антон Силуанов: основной KPI на следующий год — возвращение в Россию уехавших пессимистов
Орешкин заявил, что почти половина из тех, кто уехал из России осенью 2022 года, вернулись обратно и оптимизм среди населения вырос до «рекордного максимума». Силуанов назвал основным KPI возвращение в страну пессимистов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство «РИА Новости»)

Задача властей на следующий год состоит в том, чтобы в Россию вернулись как можно больше пессимистов, заявил глава Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Как будет развиваться российская экономика», передает корреспондент РБК.

«Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. <…> KPI, чтобы пессимисты вернулись», — сказал он.

По словам помощника президента Максима Орешкина, который выступает на той же сессии, сейчас уровень оптимизма среди населения находится «на рекордных максимумах», и важно, чтобы эта тенденция сохранилась. Он заявил, что из тех, кто покинул Россию осенью 2022 года, вернулись почти половина.

В 2022 году было две волны отъезда российских граждан за рубеж: после начала военной операции на Украине в феврале и после объявления частичной мобилизации в сентябре. По данным ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов граждан за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превышает выезды в июле—сентябре предшествующего года.

По подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей за этот период выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).

Власти по-разному оценивали решение россиян покинуть страну. Например, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила уехавшим из России не возвращаться, если им за границей хорошо. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал рассматривать уехавших критиков власти, которые «так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели», как врагов общества и не пускать их в Россию «до конца их дней».

Читайте на РБК Pro
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Соцсеть будущего: чем примечателен новый проект основателя Twitter

Президент Владимир Путин говорил, что предпочел бы давать уехавшим за рубеж «не эмоциональные, а юридические оценки». В любом обществе есть те, кто в первую очередь думает о личных интересах, у каждого есть право выбора, отмечал он. В Кремле заявляли, что за покинувших Россию граждан необходимо «бороться», так как они могли уехать по разным причинам.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Антон Силуанов экономика России Максим Орешкин пессимизм эмиграция KPI
Материалы по теме
Рекордное за 30 лет число россиян переехали в Финляндию в 2022 году
Общество
Премьер Сербии заявила о выгоде для экономики из-за притока тысяч россиян
Политика
Медведев исключил для уехавших возврат России в европейское лоно
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter