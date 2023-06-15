Силуанов назвал своим основным KPI возвращение пессимистов в Россию

Орешкин заявил, что почти половина из тех, кто уехал из России осенью 2022 года, вернулись обратно и оптимизм среди населения вырос до «рекордного максимума». Силуанов назвал основным KPI возвращение в страну пессимистов

Антон Силуанов (Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство «РИА Новости»)

Задача властей на следующий год состоит в том, чтобы в Россию вернулись как можно больше пессимистов, заявил глава Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Как будет развиваться российская экономика», передает корреспондент РБК.

«Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. <…> KPI, чтобы пессимисты вернулись», — сказал он.

По словам помощника президента Максима Орешкина, который выступает на той же сессии, сейчас уровень оптимизма среди населения находится «на рекордных максимумах», и важно, чтобы эта тенденция сохранилась. Он заявил, что из тех, кто покинул Россию осенью 2022 года, вернулись почти половина.

В 2022 году было две волны отъезда российских граждан за рубеж: после начала военной операции на Украине в феврале и после объявления частичной мобилизации в сентябре. По данным ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов граждан за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превышает выезды в июле—сентябре предшествующего года.

По подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей за этот период выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).

Власти по-разному оценивали решение россиян покинуть страну. Например, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила уехавшим из России не возвращаться, если им за границей хорошо. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал рассматривать уехавших критиков власти, которые «так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели», как врагов общества и не пускать их в Россию «до конца их дней».

Президент Владимир Путин говорил, что предпочел бы давать уехавшим за рубеж «не эмоциональные, а юридические оценки». В любом обществе есть те, кто в первую очередь думает о личных интересах, у каждого есть право выбора, отмечал он. В Кремле заявляли, что за покинувших Россию граждан необходимо «бороться», так как они могли уехать по разным причинам.