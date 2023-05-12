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Путин поручил снизить отток россиян из страны

Президент Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж
Нужно создать привлекательные механизмы для снижения оттока россиян из страны, говорится в указе Путина. Увеличение оттока в 2022 году в нем объясняется «влиянием изменившихся социально-экономических условий»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в концепцию миграционной политики на 2019-2025 годы. В соответствии с ним в концепции появляется пункт о том, что власти должны создать привлекательные финансовые, социальные «и иные механизмы сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения» России.

Заниматься этим надо потому, что в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий» увеличился миграционный отток населения, говорится в документе.

По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей за этот период выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).

Вскоре после публикации этих данных, 21 сентября того же года, в России была объявлена частичная мобилизация. После ее введения на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки. Российский Forbes сообщал, что в течение двух недель после 21 сентября из страны выехали 700 тыс. россиян, 200 тыс. из которых уехали в Казахстан. По данным неназванного собеседникам издания, «знакомого с кремлевскими оценками», Россию покинул почти 1 млн человек. Второй собеседник Forbes — сотрудник администрации президента — уточнил, что страну покинули 600–700 тыс. человек. «При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным», — отметил он.

В Кремле данные о 700 тыс. уехавших назвали уткой. «Точными цифрами не обладаю. Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, как утверждается в этом сообщении», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Одним из популярных направлений для россиян в 2022 году стала Грузия. По данным Национальной службы статистики этой страны, за прошлый год в страну переехали 62,3 тыс. россиян. А въезжали за 2022 год в страну 1,46 млн граждан России, следует из данных МВД Грузии.

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