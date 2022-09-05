Из России с начала года выехали 419 тыс. человек
Из России с начала года выехали 419 тыс. человек, по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 73 тыс., против роста на 114 тыс. в 2021-м, следует из данных Росстата (есть у РБК).
В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс. (миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году). В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 22 тыс. против роста на 2,5 тыс. в 2021-м).
Больше всего людей из России выезжали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.). Из стран дальнего зарубежья лидером стал Китай (6,6 тыс), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.).
«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тыс. человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства-участники СНГ — на 189,0 тыс. человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья — на 27,6 тыс. человек, или в 2,2 раза», — отметили в Росстате.
Временное убежище в России с начала года получили 64,5 тыс. человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца (в I полугодии 2021 года временное убежище получили 2064 человека, статус беженца — 6 человек, статус вынужденного переселенца предоставлен не был). Наибольшее число беженцев проживает в Москве — 215 человек, или 71,7% от их общей численности.
Кроме этого, по оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480,6 тыс. человек, или на 0,33% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 307,7 тыс. человек, или на 0,21%). Естественная убыль населения составила 383,8 тыс. человек. против убыли в 421,9 тыс в 2021 году.
В июле демографы ВШЭ подготовили долгосрочный прогноз численности населения России, который включает в себя 30 различных сценариев от резкого спада до 67,4 млн человек до роста свыше 215 млн человек. В то же время, по данным ученых, наиболее вероятный сценарий — снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан. Такой сценарий предполагает сокращение количества россиян на 10%, до 131 млн, к середине 2070-х годов и рост в пределах 5% в дальнейшем. Убыль населения в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс. человек в год.
По данным Росстата, абсолютное число родившихся в России сокращается с 2014 года. По итогам 2021-го оно составило 1,39 млн человек, что на 3% меньше результата 2020 года. В то же время в стране действуют различные меры стимулирования рождаемости, среди которых ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода и другие. Самая масштабная из них — это программа материнского капитала, действующая с 2007 года. Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев.