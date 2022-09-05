Из России с начала года выехали 419 тыс. человек

В 2022 году миграционный отток составил 96 тыс., против роста на 114 тыс. в 2021-м. Чаще всего люди выезжали на Украину, в Таджикистан, Армению и Киргизию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из России с начала года выехали 419 тыс. человек, по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 73 тыс., против роста на 114 тыс. в 2021-м, следует из данных Росстата (есть у РБК).

В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс. (миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году). В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 22 тыс. против роста на 2,5 тыс. в 2021-м).

Больше всего людей из России выезжали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.). Из стран дальнего зарубежья лидером стал Китай (6,6 тыс), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.).

«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тыс. человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства-участники СНГ — на 189,0 тыс. человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья — на 27,6 тыс. человек, или в 2,2 раза», — отметили в Росстате.

Временное убежище в России с начала года получили 64,5 тыс. человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца (в I полугодии 2021 года временное убежище получили 2064 человека, статус беженца — 6 человек, статус вынужденного переселенца предоставлен не был). Наибольшее число беженцев проживает в Москве — 215 человек, или 71,7% от их общей численности.

Кроме этого, по оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480,6 тыс. человек, или на 0,33% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 307,7 тыс. человек, или на 0,21%). Естественная убыль населения составила 383,8 тыс. человек. против убыли в 421,9 тыс в 2021 году.

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