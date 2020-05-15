Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Запас прочности меньше квартала

Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев. Среди руководителей малого и среднего бизнеса до 20% опрошенных считают, что находятся на грани закрытия сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7%, сообщил он. «Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет несколько месяцев. 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием не считают, что текущий кризис может привести к прекращению деятельности их бизнеса», —уточнил он.

Большинство опрошенных руководителей (76%) считают, что ограничительные меры являются угрозой для их бизнеса. На момент проведения опроса в конце апреля 10% всех респондентов отметили, что бизнес уже находится на грани закрытия или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели. Половина участников опроса (51%) рассчитывали, что в режиме ограничений их дело сможет продержаться от одного до трех месяцев, 15% утверждали, что запаса прочности хватит на период от квартала до полугода.

Президент продлил режим нерабочих дней по всей стране до 11 мая, а с 12 мая период вынужденных каникул на федеральном уровне (в общей сложности — свыше шести недель) завершился, но руководители регионов сохраняют право продлевать ограничительные меры в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Снижение зарплат и неполная неделя

Участники опроса EY назвали антикризисные меры, которые уже принимают в условиях коронавирусных ограничений. Наиболее распространенными среди них стали:

снижение операционных затрат (38%);

снижение или отсрочка арендной платы (30%);

перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%);

пересмотр условий договоров с поставщиками (24%);

снижение заработной платы сотрудникам (20%).

За реструктуризацией кредитов обратились пока 11% компаний, 24% планируют это сделать.

Неоплачиваемые отпуска и увольнения

В качестве крайних мер, к которым большинство респондентов не готовы или не планируют обратиться, EY отнес отправку персонала в неоплачиваемый отпуск и сокращение штата. О том, что уже сократили часть сотрудников, сообщили 9% опрошенных, столько же отправили работников в неоплачиваемый отпуск. Еще 23% заявили, что планируют сокращения, 11% — что намерены отправлять людей в отпуска без оплаты.

Невысокие показатели сокращения штатов и отпусков без сохранения содержания могут объясняться тем, что 64% участников опроса EY представляют крупные частные компании, еще 7% — компании с госучастием, отмечает доцент РАНХиГС Олег Филиппов. «Крупный бизнес более консервативный, более медленный, возможно, у него есть некий жирок, на котором он еще может ехать. Возможно, у них как раз принимаются сейчас решения о том, как оптимизировать структуру персонала», — пояснил он.

Он также предполагает, что респонденты могли лукавить, отвечая на этот вопрос. По его оценкам, «более-менее не изменили структуру штата» около 30% бизнесов. «Упали весь малый бизнес, ориентированный на людей, рестораны, кафе», — уточнил он.

Минтруд в конце марта напомнил, что работодатель не имеет права по своей инициативе отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск. Отпуск за свой счет работник может взять только по своему желанию. Если работодатель настаивает, чтобы сотрудник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, также можно жаловаться в суд и прокуратуры, рекомендовали в министерстве.