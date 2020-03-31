Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работодатели не имеют права отправлять работника в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, подчеркнули в Минтруде. Если сотрудника принуждают взять отпуск за свой счет, то ему необходимо обратиться в трудовую инспекцию

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Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде.

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.

Отпуск за свой счет работник может взять только инициативно, а если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, добавили в ведомстве. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры, напомнили в Минтруде.

Из-за введения карантинных мер против распространения коронавируса часть российских работодателей начали отправлять сотрудников в отпуск за свой счет, говорили эксперты. В настоящее время мы наблюдаем картину, когда работодатели понуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию или заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы, констатировала РБК руководитель практики частного права «Амулекс» Елена Проскурова.