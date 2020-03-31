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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работодатели не имеют права отправлять работника в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, подчеркнули в Минтруде. Если сотрудника принуждают взять отпуск за свой счет, то ему необходимо обратиться в трудовую инспекцию
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде.

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.

Отпуск за свой счет работник может взять только инициативно, а если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, добавили в ведомстве. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры, напомнили в Минтруде.

Из-за введения карантинных мер против распространения коронавируса часть российских работодателей начали отправлять сотрудников в отпуск за свой счет, говорили эксперты. В настоящее время мы наблюдаем картину, когда работодатели понуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию или заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы, констатировала РБК руководитель практики частного права «Амулекс» Елена Проскурова.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Для адаптации к шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса каждая третья компания в России уже изменила свою кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок. Чтобы законным способом снизить размер выплат зарплаты, работодатель может объявить простой в организации с выплатой зарплаты в размере не менее двух третей должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя. Для этого работодателю необходимо издать приказ и ознакомить всех сотрудников, добавила Проскурова.

Путинские каникулы не для простоя

Нерабочая неделя, объявленная президентом с 30 марта по 3 апреля 2020 года, не может быть объявлена простоем предприятия, подчеркнули в Минтруде. «За нерабочую неделю сотрудники, которые получают фиксированный оклад, должны получить средства в полном объеме, а те, кто работает по сдельной системе оплаты труда, — в соответствии с локальными нормативными актами», — пояснили РБК в министерстве. За пределами нерабочей недели предприятие может объявить о простое, в таком случае работникам будут оплачиваться две трети от обычного заработка, добавили в ведомстве.

Согласно Трудовому кодексу простоем считается временное приостановление работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Работодатель обязан издать приказ о времени его начала и окончания с указанием причин, иначе труд работников придется оплатить в полном объеме.

Размер оплаты времени простоя зависит от причины возникновения — по вине работодателя, работника или же по не зависящим от них обстоятельствам. Не оплачивается только время простоя по вине работника. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя.

Режим обязательной самоизоляции граждан с 30 марта был введен в Москве и Подмосковье и в ряде других регионов — все жители должны оставаться дома, а покидать квартиры можно только для походов за продуктами, в аптеку, для выгула собак, выноса мусора, а также для обращения за срочной медицинской помощью. Для поездки на работу смогут покидать дом только отдельные категории сотрудников из сфер, деятельность которых разрешена, например, медики, работники аварийных служб, продовольственных магазинов, служб доставки и т.д. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал другие российские регионы последовать этому примеру. Часть из них уже ограничила передвижение граждан. Среди них — Санкт-Петербург, Чечня, Мурманская и Калининградская области.
 

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд, Трудовой кодекс
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