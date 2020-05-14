Цена карантина: почему антикризисные меры придется расширять

Одним из возможных индикаторов оценки спада является сокращение выручки компаний. По данным «Мониторинга отраслевых финансовых потоков», который начал выпускать ЦБ, объем входящих потока платежей сократился в апреле на 22% по сравнению с «нормальными» условиями. Без учета нефтяного сектора и госуправления снижение платежей составило 18%. Ожидаемо пострадали туристические компании, потерявшие до 90% выручки. Гостиницы недосчитались около 60%, индустрия развлечений — 65% выручки. Нефтяные компании в условиях обвала мировых цен на нефть потеряли около половину своей выручки, однако в большей степени это потери бюджета в виде нефтегазовых доходов. Существуют и более пессимистичные оценки. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, спад экономической активности в апреле мог составить 33%.

Очевидно, что карантинные ограничения уже сильно сказались на российской экономике. По оценкам ЦБ, месяц самоизоляции обходится в 1,5–2% ВВП. Объявленное окончание с 12 мая нерабочих дней, при том что число новых случаев заболевания не снижается, отчасти связано с потерями для экономики. Федеральные власти решили, что губернаторам на местах будет проще принимать решения о снятии тех или иных ограничений. Поэтому можно ожидать, что масштаб экономических потерь в мае будет меньше.

Антикризисная эволюция

В период экономического кризиса у властей есть два основных инструмента для борьбы — денежно-кредитная и бюджетная политика. Снизить процентную ставку Центрального банка можно быстро, без каких-либо проволочек. Поэтому ведущие регуляторы снизили процентные ставки до минимальных уровней еще в марте. Банк России тогда занимал выжидательную позицию. Риски усиления девальвации рубля компенсировали необходимость экономического стимулирования.

Однако в апреле позиция денежных властей полностью изменилась. На заседании 24 апреля ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5,5%. Судя по заявлениям его главы Эльвиры Набиуллиной, агрессивное снижение ставки будет продолжено. Более того, в России начнется собственный вариант политики «количественного смягчения» в виде долгосрочных операций РЕПО. Первые операции годового РЕПО должны начаться в конце июня. В качестве обеспечения выступят ОФЗ, таким образом будет стимулирован спрос банков на госдолг и повысится уровень ликвидности в банковской системе. Даже анонс появления этого инструмента способствовал росту спроса на новые выпуски ОФЗ.

Денежная политика может стимулировать экономику за счет удешевления кредита, однако в условиях карантина ее эффективность будет низкой. Если предприятия столкнулись с неэкономическими ограничениями в виде запрета на свою работу, то даже дешевый кредит мало чем им поможет.

В этих условиях главную роль должен сыграть другой канал антикризисной политики — бюджетный. За несколько недель правительство представило уже три пакета антикризисных мер. Первый включал кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, финансовую поддержку пострадавшим отраслям, программу льготного кредитования под выплату заработных плат. Наиболее значимой мерой стало снижение ставок социальных взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса. Однако общий объем пакета не превышал 0,3–0,4% ВВП и был явно недостаточен, чтобы повлиять на макроэкономическую динамику.

Возникшие сложности (к примеру, низкий уровень одобрения кредитов под выплату зарплат и реструктуризации ипотечных кредитов) практически сразу же вынудили власть объявить о втором пакете мер. Он включал формирование списка системообразующих предприятий, которым были обещаны субсидированные кредиты, поддержку региональных бюджетов, дополнительные выплаты медработникам. С учетом предоставленных госгарантий общую стоимость второго пакета можно оценить в 0,9–1% ВВП.

Оба этих пакета вызвали критику из-за своих размеров, а также ориентации на поддержку предприятий, а не граждан. 11 мая президент Владимир Путин представил третий пакет: его стоимость составляет около 800–900 млрд руб., включая расходы на льготное кредитование (300 млрд), налоговые каникулы (200 млрд) и выплаты семьям (270 млрд). Существенным изменением в подходах стало решение о прямых единовременных выплатах (10 тыс. руб.) на каждого ребенка 3–16 лет. Эта мера не предусматривает адресность, деньги пойдут и в состоятельные семьи. Однако в России существует тесная корреляция между наличием детей и уровнем благосостояния, и в основном выплаты помогут не очень обеспеченным слоям.

Власти, пусть и с определенным опозданием, начали осуществлять прямые выплаты населению, непосредственно поддерживать малый и средний бизнес и смягчать денежно-кредитную политику. Кстати, именно к таким шагам призывала группа экономистов, опубликовавшая в середине апреля доклад «Коронакризис-2020: что будет и что делать?».

Что дальше — рынок труда?

Вторая волна экономического кризиса в России может быть связана не с развитием пандемии, а с ухудшением ситуации на рынке труда. Во время прошлых кризисов безработица традиционно росла не слишком сильно. Предприятия — как под давлением властей и трудового законодательства, так и по коммерческим соображениям — предпочитали не увольнять сотрудников, а переводить на неполную рабочую неделю или сокращать стимулирующие выплаты. В итоге уровень доходов граждан снижался, но безработица не слишком росла.

Сейчас другая ситуация. Основной удар приходится на те отрасли, где присутствует высокая доля ИП, самозанятых, малого и среднего бизнеса и неформальной занятости. Из 72 млн российских занятых лишь 32 млн человек работают на крупных и средних предприятиях и в бюджетном секторе, остальные 40 млн трудоустроены иначе. Около 25 млн человек заняты в неформальном секторе. Поэтому возврат ранее уплаченных налогов и минимальное пособие по безработице мало помогут этим категориям.

Сокращение потребительского спроса со стороны потерявших работу или существенную часть дохода граждан представляет собой основную угрозу для быстрого экономического восстановления. Поэтому в последующих антикризисных пакетах необходимо усиливать фокус на поддержку пострадавшего населения. К примеру, текущее пособие по безработице даже после недавнего повышения возмещает лишь 25–30% от средней величины потерянной заработной платы. Повышение максимального размера пособия до уровня хотя бы 50% имело бы понятный адресный характер и поддержало бы уровень потребления в кризисный период.