Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты
Польские фермеры не смогли договориться с премьер-министром Дональдом Туском и анонсировали новую акцию протеста по всей стране. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой представителей фермеров.
По их словам, новая акция протеста пройдет 20 марта — она будет включать блокаду дорог и въездов в города. Правительству и аграриям не удалось достичь соглашения. Дата следующих переговоров не назначена.
Акции протеста в Польше возобновились, в начале февраля. Сельхозпроизводители объявили забастовку, а профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы с Украиной и перекрыть дороги в некоторых регионах.
Причиной волнений стало предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров и ввести ограничения на импорт наиболее чувствительной сельхозпродукции. Льготы ввели после начала военной операции на Украине.
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