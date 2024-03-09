Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польские фермеры не смогли договориться с премьер-министром Дональдом Туском и анонсировали новую акцию протеста по всей стране. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой представителей фермеров.

По их словам, новая акция протеста пройдет 20 марта — она будет включать блокаду дорог и въездов в города. Правительству и аграриям не удалось достичь соглашения. Дата следующих переговоров не назначена.

Акции протеста в Польше возобновились, в начале февраля. Сельхозпроизводители объявили забастовку, а профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы с Украиной и перекрыть дороги в некоторых регионах.

Причиной волнений стало предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров и ввести ограничения на импорт наиболее чувствительной сельхозпродукции. Льготы ввели после начала военной операции на Украине.