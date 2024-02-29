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Политика ,  
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Еврокомиссия разрешила разморозить помощь ЕС для Польши на €137 млрд

Варшава
Варшава (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Еврокомиссия приняла два правовых акта, которые открывают Польше доступ к сумме до €137 млрд из европейских фондов, об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Спор о судебной системе в Польше длился с 2021 года, критика польской судебной системы стала причиной блокировки выплат финансовой помощи ЕС стране. В июле Суд Европейского союза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда страны, утверждая, что она может угрожать беспристрастности и независимости судей. Осенью того же года суд обязал Польшу выплачивать штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет приведена в соответствие с нормами ЕС. В мае размер штрафа вырос до €160 млн.

В ответ на это Варшава приняла закон, ликвидирующий дисциплинарную палату, но Брюссель счел усилия властей недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства.

В феврале 2024 года Польша представила Евросоюзу план отмены реформы судебной системы, чтобы добиться разблокировки финансовой помощи для восстановления после пандемии коронавируса. Согласно плану, изменения внесли в ключевые польские судебные органы и судебную систему в целом.

«Комиссия пришла к выводу, что Польша удовлетворительно выполнила две «супервехи» по укреплению важных аспектов независимости польской судебной власти», — отметили в Еврокомиссии.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

ЕК позволит выплатить Польше до €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии и до €76,5 млрд из Фонда сплочения. Первый транш в размере €6,3 млрд выделят в ближайшие недели.

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Как уточняло агентство Bloomberg, осуществлению плана реформы судебной системы могла помешать позиция президента Анджея Дуды. Он поддерживал те изменения в системе, которые Евросоюз потребовал изменить.

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Теги
Польша Евросоюз Еврокомиссия финансирование
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