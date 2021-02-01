Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией
Российские власти приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — говорится в сообщении.
Ограничение на полеты продлили до 23:59 мск 16 февраля.
Авиасообщение между Россией и Британией было временно приостановлено с 22 декабря до 6 января на фоне сообщений об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса, который выявили в Великобритании. Позднее запрет на полеты был несколько раз продлен. Сперва его продлили до 12 января, а затем — до 1 февраля.