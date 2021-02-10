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Представитель ВОЗ привилась российской вакциной от коронавируса

Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сделала прививку российской вакциной против коронавируса. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я говорила со своим врачом, я — человек из группы риска, и я привилась одной из двух доступных сейчас российских вакцин, но какой конкретно, не скажу, чтобы не делать рекламу», — рассказала она.

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На данный момент в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19 — разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», созданная Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что еще один препарат — от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова — «уже на подходе».

18 января власти приступили к массовой вакцинации россиян. В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице привились около 400 тыс. человек.

Вакцина «Спутник V» уже одобрена в некоторых странах ближнего зарубежья — Белоруссии, Армении, Туркменистане, а также в ряде стран Латинской и Центральной Америки, в государствах Азии и Африки, в том числе в Тунисе, Ливане, Алжире и других.

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Источник: JHU
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