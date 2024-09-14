Рябков: Россия не будет рубить с плеча с запретом экспорта титана и урана в США

МИД пообещал «не рубить с плеча» в вопросе запрета экспорта урана в США

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет «рубить с плеча» в этом вопросе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над «определенными ограничениями» поставок никеля, урана, титана и других позиций на внешний рынок.

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