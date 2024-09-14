МИД пообещал «не рубить с плеча» в вопросе запрета экспорта урана в США
Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет «рубить с плеча» в этом вопросе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над «определенными ограничениями» поставок никеля, урана, титана и других позиций на внешний рынок.
Материал дополняется
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов