Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

У шести членов правительства доход в 2019 году оказался ниже, чем у их супруги (супруга). Это председатель правительства Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова (заработали почти на 37 млн руб. меньше, чем их супруги), министр просвещения Сергей Кравцов (на 9,4 млн руб. меньше, чем супруга), первый вице-премьер Андрей Белоусов (на 1,8 млн руб. меньше), министр спорта Олег Матыцин (на 115 тыс. руб. меньше) и министр юстиции Константин Чуйченко (на 15 тыс. руб. меньше). У пятерых членов кабмина нет жены или мужа.
Если брать только персональные доходы главы правительства, вице-премьеров и министров, то в 2019 году они заработали 1,79 млрд руб. — почти в семь раз больше своих жен (мужей).
- Лидером по доходам оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который получил 586 млн руб. Рост доходов Мантурова произошел за счет «доходов от вкладов и реализации имущества», сообщил РБК источник в правительстве. Из собственности министра за год исчезло три автомобиля — «ИЖ Москвич 412», ВАЗ 2103 и ГАЗ 21.
- Второе место по доходам занял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пришедший в правительство из «Газпром-Медиа Холдинга» и заработавший за прошлый год 432,3 млн руб. Его доход за 2019 год складывается из вознаграждения за работу на руководящих должностях не только в «Газпром-Медиа», но и в Национальном рекламном альянсе и Национальной хоккейной лиге, сказал РБК представитель вице-премьера.
- Лидер по доходам в правительстве Медведева, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев замыкает тройку. Его доход резко сократился — с 538 млн в 2018 году до 180 млн руб. в 2019-м.
- Меньше всех заработал министр спорта Матыцин — 935 тыс. руб. (или 78 тыс. руб. в месяц). В декларационный период (2019 год) он занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
- Доход премьера Михаила Мишустина за 2019 год, когда он возглавлял ФНС, практически не изменился — 18,2 млн руб. (в 2018 году — 19 млн руб.). РБК писал со ссылкой на группу UFG, в которой когда-то работал Мишустин, что в 2008 году он учредил семейный траст для управления активами, связанными с UFG, а в 2013 году этот траст был передан в собственность матери и сестры Мишустина для целей исполнения законодательства о госслужбе. Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказывала, что только в 2019 году удалось закрыть сделку по окончательной продаже активов этого траста. Но бенефициарами этой сделки являются мать и сестра Михаила Мишустина, а значит он не обязан декларировать эти доходы.
У нескольких чиновников, впервые пришедших в правительство в начале 2020 года, в 2019 году доходы резко увеличились. Так, у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко доход в 2019 году вырос в четыре раза (до 35,7 млн руб.), у вице-премьера Виктории Абрамченко — в 2,5 раза (до 26,6 млн руб.), у вице-премьера Марата Хуснуллина — в два раза (до 17,4 млн руб.), у министра культуры Ольги Любимовой — в три раза (до 7,2 млн руб.).
Источники заработка чиновников
Чиновники правительства живут не только на должностные оклады. Так, по закону ежемесячное «денежное вознаграждение» вице-премьера сейчас составляет 100 тыс. руб., гражданского министра — 88,4 тыс. руб. В пересчете на год это дает суммы в пределах 1,2 млн руб. Однако задекларированные годовые доходы вице-премьеров и министров, занимавших эти посты в 2019 году (Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Антон Силуанов, Александр Новак, Дмитрий Патрушев и т.д.) составляют от 27 млн до 180 млн руб.
Помимо возможных доходов от банковских депозитов и продажи имущества, члены кабинета министров получают ежемесячные и ежеквартальные «денежные поощрения», которые для них устанавливаются индивидуально и не раскрываются. Эти поощрения в разы превосходят базовые оклады, следовало из публикации РБК о зарплатах министров и других чиновников в 2017 году.
В этом году в порядке исключения чиновникам разрешили отчитаться о доходах за 2019 год до 1 августа (обычный срок — до 1 апреля), перенос сроков объяснили карантинными ограничениями из-за коронавируса. Объем публикуемой информации остался прежним — годовой доход, недвижимость в собственности или пользовании, транспортные средства. Источники доходов в общем случае не раскрываются. В налоговые органы чиновники предоставляют гораздо больше информации, включая сведения о расходах, банковских счетах, обязательствах финансового характера и т.д.