Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

Средний семейный доход за 2019 год членов правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева за 2018 год. Но половина чиновников отчитались о доходах, полученных до прихода в правительство

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Совокупный доход семей членов российского правительства в 2019 году составил 2,05 млрд руб. — почти на 10% больше, чем за 2018 год (1,87 млрд руб.), следует из изученных РБК деклараций чиновников кабинета министров.

Доходы за 2018 год декларировали члены прежнего правительства Дмитрия Медведева. Доходы за 2019 год раскрыли уже чиновники нового правительства Михаила Мишустина, однако сами эти доходы были получены ими при премьер-министре Медведеве — кабинет Мишустина был сформирован в январе 2020 года.

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб.

Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.