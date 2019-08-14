Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП

Проблемы компании Boeing, которая терпит убытки из-за отказов крупных клиентов от покупки самолетов 737MAX, замедлили экономический рост США на 0,4% ВВП, считает министр торговли Уилбур Росс

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Проблемы корпорации Boeing оказывают влияние на темпы экономического роста США, считает министр торговли Уилбур Росс. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

«Возьмем, например, самый последний квартал. Проблемы Boeing с самолетом 737MAX, вероятно, привели к снижению примерно ВВП на 0,4%», — сказал Росс. Эти потери будут отыграны, когда проблемы со сбытом модели будут устранены, считает он.

По данным министерства торговли, во втором квартале 2019 года темпы экономического развития в стране замедлились: ВВП вырос только на 2,1%, показав самый слабый рост с начала 2017 года. Для сравнения: в первом квартале 2019 года ВВП США вырос на 3,1%.

Тем не менее, считает Росс, американская экономика сильна и развивается. Чтобы вернуться к росту в 3% ВВП, необходимы три фактора: наличие большого числа людей в трудоспособном возрасте, высокий уровень экономической активности этих людей (этот показатель в США растет, отметил министр), а также высокая продуктивность их труда. При таком положении дел экономический рост вернется к уровню 3% или выше, уверен министр.