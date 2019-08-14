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Экономика ,  
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Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Проблемы компании Boeing, которая терпит убытки из-за отказов крупных клиентов от покупки самолетов 737MAX, замедлили экономический рост США на 0,4% ВВП, считает министр торговли Уилбур Росс
Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Проблемы корпорации Boeing оказывают влияние на темпы экономического роста США, считает министр торговли Уилбур Росс. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

«Возьмем, например, самый последний квартал. Проблемы Boeing с самолетом 737MAX, вероятно, привели к снижению примерно ВВП на 0,4%», — сказал Росс. Эти потери будут отыграны, когда проблемы со сбытом модели будут устранены, считает он.

По данным министерства торговли, во втором квартале 2019 года темпы экономического развития в стране замедлились: ВВП вырос только на 2,1%, показав самый слабый рост с начала 2017 года. Для сравнения: в первом квартале 2019 года ВВП США вырос на 3,1%.

Тем не менее, считает Росс, американская экономика сильна и развивается. Чтобы вернуться к росту в 3% ВВП, необходимы три фактора: наличие большого числа людей в трудоспособном возрасте, высокий уровень экономической активности этих людей (этот показатель в США растет, отметил министр), а также высокая продуктивность их труда. При таком положении дел экономический рост вернется к уровню 3% или выше, уверен министр.

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В октябре 2018 года в Индонезии при крушении Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии в марте 2019 года, жертвами этой катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях перед тем, как лайнеры разбились, имел место сбой в работе одной из их систем.

Вскоре после второй катастрофы полеты 737MAX — новейших в линейке Boeing — были приостановлены в США, России, Европе и других странах, а крупные заказчики отказались от заказанных ранее партий. Концерн уже оценил свои потери в $2,9 млрд только во втором квартале 2019 года.

Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП. Банк J.P.Morgan в июле оценил экономический спад по этой причине примерно в 0,1% ВВП.

Убытки, которые несет Boeing из-за проблем с 737MAX, также затрагивают крупных поставщиков компании. В частности, о предстоящих финансовых потерях заявила General Electric, которая производит двигатели для этой модели на совместном с Boeing предприятии. Свой ущерб компания оценила в $400 млн в третьем и в четвертом кварталах. По данным WSJ, полеты Boeing 737MAX вряд ли будут возобновлены до 2020 года.

Фотогалерея 
Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле

Автор: Наталья Демченко
Теги: Boeing, экономика США, Уилбур Росс
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