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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Бизнес ,  
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WSJ назвала сроки возможного возобновления полетов Boeing 737 MAX
Лайнеры 737 MAX скорее всего не смогут возобновить полеты в текущем году, пишет WSJ. Это связано с длительными проверками со стороны американских властей и международных регуляторов, утверждают источники газеты
Фото: Elaine Thompson / AP

Полеты самолетов Boeing 737 MAX вряд ли возобновят до 2020 года, на решение проблем с программным обеспечением лайнеров требуется много времени, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Точные сроки еще не установлены и компании еще предстоит удовлетворить требования американских регуляторов. Однако, согласно последнему сценарию, лайнеры 737 MAX должны возобновить полеты в январе 2020 года, сообщает WSJ.

По данным издания, процесс разработки и сертификации ПО и изменений в программе обучения пилотов неоднократно откладывался. Boeing, Федеральное управление гражданской авиации США и международные регуляторы сильно расширили анализ проблем — их интересует как действия при чрезвычайных ситуациях, так и «потенциально подозрительные» электронные компоненты.

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Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле

Boeing 737 MAX дважды попадали в крупные авиакатастрофы — в 2018 году лайнер этой модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек, а в марте текущего года самолет упал в Эфиопии, жертвами стали 157 человек.

После последней аварии власти многих стран, включая Россию и США приостановили эксплуатацию лайнеров 737 MAX из соображений безопасности.

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В марте WSJ сообщила, что в Boeing знали о существовании проблем с системой оповещения пилотов 737 MAX о неисправности датчиков угла атаки за год до катастрофы в Эфиопии и планировали устранить неполадки в 2020 году. Однако, как отмечает издание, неизвестно, могла ли данная система повлиять на катастрофу.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Boeing, 737 MAX
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