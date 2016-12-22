ОНФ предложил увеличить переходный период повышения пенсионного возраста

ОНФ предлагает продлить переходный период при повышении пенсионного возраста в полтора раза. Минтруд ранее предупреждал, что смягчение пенсионной реформы сделает невозможным анонсированный рост пенсий на 1000 руб. в год

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Общероссийский народный фронт (ОНФ; общественное движение, возглавляемое президентом Владимиром Путиным) предложит увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста. Пакет инициатив в рамках пенсионной реформы ОНФ передаст в правительство, говорится в сообщении движения, поступившем в РБК.

Новый пенсионный возраст, согласно предложению правительства, составит 65 лет для мужчин и 63 — для женщин (вместо 60 и 55 соответственно). Переходный период реформы должен составить десять лет для мужчин (до 2028 года) и 16 лет для женщин (до 2034 года). Повышение на год каждый год начнется в следующем году и затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Таким образом, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте соответственно 62 и 57 лет и так далее.

Предложение ОНФ предусматривает увеличение этого срока «в полтора раза». Из инициативы следует, что мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 61 и 56 лет соответственно не только в 2020 году, но и в 2021 году. В 2022 году на пенсию выходить никто не будет — каждый третий год будет оставаться пустым с точки зрения притока новых пенсионеров (по действующему предложению правительства — каждый второй год).

62 и 57 лет соответственно пенсионный возраст достигнет только в 2023–2024 году; 63 и 58 лет — в 2026–2027-м; 64 и 59 — в 2029–2030-м; 65 и 60 — в 2032–2033-м. После этого пенсионный возраст для мужчин достигнет своего потолка и будет расти только для женщин. К 2035–2036 годам он достигнет 61 года, к 2038–2039-му — 62 лет, а к 2041 году — 63 лет. Таким образом, переходный период составит 14 лет для мужчин и 23 года для женщин, следует из предложения ОНФ. Первым поколением, вышедшим на пенсию по новому пенсионному возрасту, станут мужчины 1967 года рождения и женщины 1978 года рождения (в нынешнем варианте правительства первыми на пенсию по новому возрасту выходят уже мужчины 1963 года и женщины 1971 года).

Кроме того, ОНФ предлагает сохранять «рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет». «Для этого в законодательстве потребуется расширить понятие «предпенсионный возраст» и подвести под него соответствующие гарантии. Одной из дополнительных «страховок» от безработицы для человека предпенсионного возраста должна стать обязательная квота рабочих мест в компаниях и организациях с госучастием», — отмечается в сообщении организации. ОНФ также предлагает ввести региональную дифференциацию по пенсионным возрастам и учитывать продолжительность жизни в разных субъектах.

«Чтобы работодатели активнее привлекали людей пенсионного возраста, потребуется разработать отдельный комплекс стимулирующих мер. Тех, кто на своем предприятии учит или переобучает пожилых людей, а потом дает им работу, нужно поощрять государственными субсидиями, считают в ОНФ. Большую помощь здесь окажет единая цифровая платформа «Работа 60+», которую предлагается создать. Она будет содержать сведения о тех, кто ищет работу в возрасте от 60 и старше, перечень подходящих вакансий», — говорится в релизе. Еще один блок предложений предусматривает «повышение информативности пенсионной системы» соответствующую единую цифровую платформу.

«Кроме того, требуется установить минимальный уровень доходности от инвестирования пенсионного «капитала». Поступил​о также предложение разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей обеспечивать занятость граждан предпенсионного возраста, в том числе снижая размер отчислений в пенсионный фонд на 2–3%», — указывает ОНФ.

Правительство неоднократно подчеркивало, что повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии темпами примерно на 1000 руб. в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400–500 руб. ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Смягчение пенсионной реформы приведет к тому, что таких темпов роста пенсий достичь не удастся. Как говорил замминистра труда Андрей Пудов, правительство не закладывало «в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размеров изменения возраста». «Изменение подходов к возрасту означает только одно — [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — заявлял Пудов.