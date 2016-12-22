СПЧ предложил дополнить пенсионную реформу «компенсационным механизмом»

Реформа пенсий должна быть справедливой и желанной, заявили в президентском Совете по правам человека. За более поздние сроки выхода на пенсию россиянам нужно гарантировать компенсационные меры, заявил глава СПЧ Михаил Федотов

Михаил Федотов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России на специальном заседании в среду, 11 июля, обсудил проект пенсионной реформы, предложенный правительством в июне. Увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин нужно сопроводить компенсационными мерами: власти должны обеспечить квоты рабочих мест для граждан старше 50 лет, ввести для работодателей стимулы для сохранения пожилых сотрудников и ответственность за их дискриминацию.

Не навязывать реформу

Количество обращений к президенту на тему пенсионного обеспечения выросло в 20 раз после объявления о пенсионной реформе, рассказал Михаил Федотов. «Сказать, что тема пенсионной реформы волнует наше общество, — ничего не сказать», — утверждает Федотов. Более 28% обратившихся к главе государства критикуют правительственный законопроект, в 30% заявлений граждане опасаются роста безработицы, в 18% — падения рождаемости из-за того, что пожилые люди не смогут помогать в воспитании внуков.​

«Возраст выхода на пенсию был единственной понятной составляющей нашей пенсионной системы. Это единственное, что было понятно нашим гражданам четко — «в этом возрасте я выхожу на пенсию», стаж понятен. Все остальное для граждан непонятно», — сказала председатель комиссии СПЧ по социальным правам Ирина Киркора. Гражданам «вбросили очень пугающую для всех информацию о завтрашнем дне каждой семьи», не принимая во внимание психологический фактор, добавила она.

«Реформа должна быть понятна для граждан, реформа должна быть для граждан желаем​​а, потому что навязывать обществу любую реформу нельзя, нельзя ее реализовывать через колено», — уверен Михаил Федотов. «Нельзя забирать у людей то, что им уже было дано ранее. Но можно предложить ту или иную компенсацию», — подчеркнул он. По его словам, необходимо предусмотреть для пожилых граждан программы содействия в трудоустройстве, переобучении и психологической адаптации, а для работодателей — стимулы для сохранения сотрудников старших возрастов и меры ответственности за дискриминацию по возрастному признаку.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федотов предложил увязать пенсионную реформу с уровнем реального дохода людей: «Того, кто едва сводит концы с концами, не нужно заставлять продлевать свою трудовую деятельность на дополнительные годы». Для граждан с низкими доходами можно разрешить более ранний выход на пенсию, хотя их пенсия и «будет весьма скромна», сказал глава СПЧ.

Более плавное повышение

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на том же заседании выступила за смягчение темпов повышения пенсионного возраста. Правительство предлагает повышать возраст на год каждый год до выхода на запланированный уровень. Однако, по словам омбудсмена, все страны обычно подходят к пенсионной реформе с «очень плавным переходом». «Не по году — хотя бы по полгода, а Словакия прибавляет буквально по два месяца. Это тоже очень серьезное замечание, которое нужно нам с вами рассмотреть, предусмотреть и предложить Государственной думе», — сказала Москалькова.

Главной идеей законопроекта должно быть увеличение уровня пенсий, считает омбудсмен. «Мы хотели бы видеть к нему всю подзаконную базу, которая будет затем приниматься, и другие законопроекты, позволяющие выйти на пенсионную реформу, включая изменения подходов к медико-социальной экспертизе для пожилых людей, усиление гарантий квотирования рабочих мест для граждан после достижения ими возраста 50 лет, дифференцированного подхода для работающих на вредном производстве и при тяжелых условиях труда», — заявила Москалькова.

Повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет слишком резкое, считает она. «Мне кажется, что повышение возраста женщин сразу на восемь лет было бы слишком большим увеличением», — сказала Москалькова.

Смягчение для женщин Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) пообещал внести поправку ко второму чтению законопроекта, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63 лет). С таким предложением выступал ранее и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Но в Минтруде подчеркнули, что любое изменение параметров повышения пенсионного возраста грозит уменьшением запланированного прироста пенсий. «Изменение подходов к возрасту означает только одно: [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — сказал журналистам заместитель министра труда Андрей Пудов. Повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин, по расчетам властей, позволит увеличивать пенсии в среднем примерно на 1 тыс. руб. каждый год. К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». Минэкономразвития оценило, что повышение пенсионного возраста увеличит численность экономически активного населения на 1,8 млн человек к 2024 году и за счет этого рост ВВП увеличится на 1,3 п.п. в течение шести лет.

Переходный период

Законопроект был разработан и внесен в «авральном порядке», заметил на заседании совета экономист Евгений Гонтмахер (не входит в состав СПЧ), подчеркнув, что к документу не прилагаются предложения по рынку труда. Гонтмахер уверен, что повышать пенсионный возраст в России необходимо, но после подготовки и обсуждения большой национальной программы, а само увеличение срока выхода на пенсию начать с 2025 года. «За эти шесть лет правительство должно продемонстрировать очевидный экономический и социальный прогресс», — заключил он.

Член СПЧ, экономист Евгений Ясин считает, что во время переходного периода пенсионной реформы необходимо создать специальный социальный фонд для поддержки граждан. «Мы должны подумать о создании специального фонда, который помогал бы людям, попадающим в трудную ситуацию. Необязательно только пенсионерам, также есть безработные, многодетные семьи. Это некая общая система, которая основана на том, что мы переходим от бюджетных ассигнований в значительной степени к накоплениям граждан», — полагает Ясин.