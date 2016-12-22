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Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума
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Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума
Экономика, 18:39
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Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума
Минтруд предложил увеличить пособие по безработице, размер которого не менялся с 2009 года, до уровня прожиточного минимума — сейчас это более 11 тыс. руб. Это приведет к росту официальной безработицы, говорят эксперты
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минтруд предлагает сократить продолжительность выплат пособия по безработице и за счет этого увеличить его максимальный размер до уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения, следует из проекта закона, подготовленного ведомством.

Максимальный размер пособия по безработице сегодня равен 4900 руб., минимальный — 850 руб. Размеры пособия не менялись с 2009 года и сейчас в несколько раз меньше прожиточного минимума. Максимальный размер пособия составляет 44% от прожиточного минимума трудоспособного населения, минимальный — всего 7,6%. «Сокращенный по сравнению с зарплатой [в результате потери работы] доход не позволяет поддержать нормальные условия существования, удовлетворить элементарные человеческие потребности», — признает Минтруд. Чтобы получить право на пособие, человек должен не менее года безуспешно искать работу.

Ведомство предлагает сократить период выплаты пособия с 12 до шести месяцев для граждан, уволенных по любым основаниям (кроме случаев, когда причиной увольнения стало нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законом), при условии, если они работали до этого не менее полугода (26 недель), а после увольнения не смогли найти работу в течение года.

Для всех остальных (кто ищет работу впервые и ранее никогда не работал; кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины; кто не успел проработать 26 недель и т.д.) Минтруд предлагает сократить срок выплаты пособия по безработице с 12 до трех месяцев.

Дополнительные расходы

По расчетам Минтруда, за счет уменьшения сроков и изменения условий выплат максимальный размер пособия по безработице может быть увеличен до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, а минимального — до 30% от максимального. Прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года (как правило, при расчете пособий используется показатель за второй квартал) составил 11 163 руб. Таким образом, максимальный размер пособия мог бы превысить 11 тыс. руб., а минимальный — 3,3 тыс.

В сообщении министерство указано, что предлагаемое увеличение пособия потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Сейчас в бюджете на выплаты пособий в текущих размерах предусмотрено в 2018 году 39,2 млрд руб., в 2019 году — 40,48 млрд руб., в 2020 году — 41,26 млрд руб. «На сегодняшний день расчеты по дополнительной потребности еще ведутся», — уточнили РБК в пресс-службе Минтруда. Ведомство направит законопроект на согласование в заинтересованные ведомства (включая Минфин) на этой неделе, отметили в министерстве.

По данным Регистра получателей госуслуг в сфере занятости, в 2017 году безработный россиянин в среднем получал пособие 87 дней, а без работы оставался 114 дней. Доля безработных граждан, состоящих на учете более одного года, в среднем составила 9,6% в общей численности зарегистрированных на 1 июля 2017 года безработных, или 895 тыс. человек.

Увеличение числа безработных

В России низкие показатели безработицы, и в значительной степени это следствие малого размера пособия по безработице, полагает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Когда пособие очень низкое и люди не могут на него жить, они вынуждены идти работать, что поддерживает неформальную занятость, занятость более высокую в целом и более низкую безработицу». Уровень безработицы в феврале достиг очередного исторического минимума в 4,7%, после 4,9% в январе, следует из апрельского обзора экономики Минэкономразвития. «Повышение пособия будет вести к росту безработицы в силу технических обстоятельств», — сказал РБК Гимпельсон.

Повышение размера соцпособия приведет к увеличению числа зарегистрированных безработных, согласен научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, сейчас только каждый пятый из безработных ищет работу через государственные службы занятости, но в случае повышения пособия они станут более популярными. При этом увеличение пособия до уровня прожиточного минимума потребует значительных дополнительных средств бюджета. «Как минимум раза в два это увеличит затраты (на выплаты пособия. — РБК), а если будет приток новых людей, то расходы вырастут еще больше», — предупреждает экономист.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: пособие по безработице , Минтруд
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