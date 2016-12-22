Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в стране

Предложенная властями пенсионная реформа затронет всех россиян независимо от места проживания. Как показал анализ РБК, регионы сильно различаются по положению пенсионеров, но властям будет сложно учесть эту дифференциацию

Стареющая Россия

Количество пожилых людей и их доля в структуре населения России непрерывно растут. И процесс демографического старения будет усиливаться: если в 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста составит 25,5%, то к середине 2030-х годов она достигнет 30% при тех же пенсионных возрастах для мужчин и женщин, по базовому сценарию Росстата. К началу 2023 года количество россиян старше пенсионного возраста впервые превысит половину от численности трудоспособного населения — говоря научным языком, коэффициент демографической нагрузки пожилых на трудоспособное население превысит 0,5 против сегодняшних 0,45.

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин позволит выправить демографический баланс: численность людей в трудоспособных возрастах к 2036 году станет больше на 12 млн человек, а коэффициент демографической нагрузки снизится примерно до 0,33.

Если в начале 2011 года в России было 41,8 млн пенсионеров, то к 2018 году их стало 46 млн. При этом пенсионная реформа напрямую касается только получателей страховой пенсии по старости — сейчас таких пенсионеров насчитывается 36,3 млн.

Более 20% в общей численности пенсионеров — это работающие пенсионеры, но раньше их было еще больше. Численность работающих пенсионеров резко сократилась после отмены индексации их пенсий: в 2016 году работали 15,3 млн пенсионеров, в 2017 году — уже 9,9 млн, а в 2018-м — 9,6 млн. В рамках пенсионной реформы не предусмотрено возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

Пенсии в России выплачиваются не только по линии «гражданского» Пенсионного фонда, но и от военных, силовых и правоохранительных структур. Исходя из данных Росстата, число людей, получающих пенсии от Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета, плюс судьи в отставке на 1 января 2018 года составило 2,57 млн. Правительство пока не предлагает изменить пенсионный возраст для военных и силовиков, но, по словам первого вице-премьера Антона Силуанова, власти обсуждают изменение стажа для их выхода на пенсию.

Самые пожилые регионы

Лидерами по доле пенсионеров в общем населении являются Республика Карелия (38%), Архангельская область (36,8%) и Тульская область (36,2%). В этих регионах растет доля пожилых граждан из-за низкой рождаемости и оттока молодежи, сказал РБК ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян. «Например, Тульская область находится близко к Москве, молодежь уезжает, а рождаемость низкая, соответственно, пенсионеров становится больше», — говорит он.

Самые «молодые» регионы расположены на Северном Кавказе: в Дагестане доля пенсионеров — 21,2%, в Ингушетии — 21,7%, в Кабардино-Балкарии — 22,9%. В Дагестане еще держится высокая по российским меркам рождаемость, и структура населения из-за этого молодая, отметил Мкртчян. А Москва оказалась среди регионов с низкой долей пенсионеров, потому как притягивает молодежь из других регионов. «В Москве низкая доля пенсионеров из-за миграции — московские вузы впитывают огромное количество молодежи со всей страны, большинство стараются остаться в городе и работать, и население из-за этого молодеет», — объясняет эксперт.

Где живут самые бедные пенсионеры

Соотношение размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера (ПМП) говорит прежде всего о том, насколько в регионах хватает базовой пенсии, чтобы пенсионеры могли минимально обеспечивать себя необходимыми товарами и услугами. Так, в Кабардино-Балкарии средняя пенсия ненамного превышает ПМП (соотношение составляет 117,5%), в Ненецком автономном округе — 121,4%, в Москве — 124,2%. Также среди регионов, где живут наиболее бедные пенсионеры, Рязанская и Еврейская автономная области.

На показатель влияют два фактора — размер средней зарплаты в регионе и уровень ПМП, утверждает заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина. «Если прожиточный минимум пенсионера сам по себе высокий, то пенсии не будут сильно его превышать», — отметила она. Так, в Москве ПМП за первый квартал 2018 года составил 11 157 руб., а в Ненецком округе — 16 756 руб. Кроме того, если в регионе низкие зарплаты, то и размер пенсии будет небольшим, добавляет Гришина. Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии в 2017 году составила 22,8 тыс. руб., в Рязанской области — 28,8 тыс. руб., то есть гораздо меньше, чем в среднем по стране (39,1 тыс. руб. в 2017 году).

В Тюменской области пенсионеры в среднем живут на два прожиточных минимума, что выводит регион в лидеры (202,7%), далее следуют Белгородская область (186,7%) и Татарстан (183,1%). В этих регионах достаточно высокий уровень зарплат относительно прожиточного минимума, говорит Гришина. Средняя зарплата в Тюменской области в прошлом году была 63,8 тыс. руб. (ПМП за второй, наиболее показательный, квартал 2017 года — 8533 руб.), в Белгородской области — 29 тыс. руб. (6954 руб.), в Республике Татарстан — 32,3 тыс. руб. (7029 руб.).

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 2012 года обещала в будущем обеспечить пенсионеров средними трудовыми пенсиями по старости на уровне не менее 250–300% ПМП, но в нынешних условиях эта цель недостижима, признало правительство, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста.

Зарплаты отрываются от пенсий

Один из мотивов для повышения пенсионного возраста — сокращение разрыва между размерами пенсий и зарплат в стране за счет того, что будущие пенсионеры проработают дольше и отдадут больше денег со своих зарплат в общий котел солидарной пенсионной системы, правительство рассчитывает опережающими темпами индексировать пенсии нынешним пожилым.

На 1 января 2018 года средний размер пенсии в стране составлял 34% от средней зарплаты за 2017 год (в западных странах этот показатель выше). Дифференциация российских регионов по этому показателю внушительная: от 20% для Москвы до 54% для Ивановской области.

В столице средняя зарплата в 2017 году была одной из самых высоких в стране — 73,8 тыс. руб., а средняя пенсия лишь немногим выше, чем в целом по стране (14,4 тыс.). Однако в Москве пенсионеры со стажем проживания более десяти лет получают ежемесячную надбавку, фактически доводящую их минимально гарантированную пенсию до величины городского социального стандарта — 17,5 тыс. руб. в 2018 году.

Где дольше живут на пенсии

Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, которые дожили до текущего пенсионного возраста (60 лет), составляет в целом по России чуть более 16 лет, женщин, доживших до пенсионного возраста (55 лет) — почти 26 лет. Эти показатели «не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста», считают эксперты Высшей школы экономики (*.pdf).

Однако в региональном разрезе показатели ожидаемой продолжительности предстоящей жизни на пенсии сильно разнятся. В Еврейской автономной области мужчинам, достигшим текущего пенсионного возраста, предстоит прожить только 12,8 года, женщинам — 23,3 года. А в Ингушетии с ее долгожителями показатели составляют более 23 лет для мужчин и почти 31 год для женщин.

Получается, что Еврейская автономная область — один из самых неблагополучных регионов с точки зрения размера пенсий и продолжительности жизни пенсионеров. Курирующий Дальний Восток (к нему относится Еврейская автономная область) вице-премьер Юрий Трутнев в прошлом месяце заявил, что в вопросе повышения пенсионного возраста нужно учитывать специфику Дальнего Востока, связанную с тем, что «продолжительность жизни там немного другая».

Можно ли учесть региональные различия?

Учесть региональную специфику правительству будет сложно или вовсе невозможно, считает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. «Там, где действительно условия жизни существенно отличаются в силу климатических факторов, региональная дифференциация и так существует», — напомнил он: например, работники Крайнего Севера имеют право на досрочный выход на пенсию. Льготные условия для них относительно остальных работников сохранятся и при повышении пенсионного возраста, хотя он все равно вырастет одинаково — на пять и восемь лет для мужчин и женщин соответственно.

«Выплата пенсий — это федеральный мандат, поэтому региональную специфику надо учитывать скорее только в отношении рынка труда. Надо смотреть на регионы, что у них происходит с рынками труда, возникнут ли локально проблемы с трудоустройством пожилых», — говорит Назаров. Что касается региональных показателей продолжительности жизни на пенсии, то их учет при определении новых пенсионных границ не требуется — это привело бы к тому, что в каждом регионе был бы установлен свой пенсионный возраст. «Даже технически это будет трудно реализовать, потому что граждане переезжают из региона в регион. Что делать, если человек родился в Еврейской АО, потом поехал учиться в Москву, потом уехал работать в Новосибирск, по какому региону он должен будет выходить на пенсию?» — рассуждает Назаров.