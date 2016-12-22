Положительные отзывы о пенсионной реформе в Госдуму направил 61 регион

Положительные отзывы о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента направил уже 61 регион. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин, его слова приводятся на сайте ведомства. Направить свои рекомендации по этому поводу в Госдуму они должны до 16 июля.
Минтруд, как указал Топилин, отслеживает соответствующие данные. «По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — рассказал министр, заметив, что эта цифра «растет фактически каждый день». «Это живой процесс», — подчеркнул глава ведомства. Так, во вторник, 10 июля, по его словам, в Думу «поступил отзыв [относительно этой инициативы от] законодательного собрания Приморского края». Какие регионы еще передали нижней палате парламента свои резюме по этому поводу, Топилин не уточнил.
«Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя», — добавил глава Минтруда.
О том, что некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре должны будут пройти выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей, 6 июля сообщал РБК близкий к Кремлю источник. К 8 июля, по подсчетам «Ведомостей», отзывы в Думу по этому поводу направили законодательные органы 19 регионов, в частности Санкт-Петербурга, Коми, Крыма, Мордовии, Северной Осетии, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, а также Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Московской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской и Тульской областей.
Предварительные обсуждения по этому поводу, как отмечала газета, тогда провели парламенты Карелии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Ставропольского краев, а также Архангельской, Астраханской, Иркутской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской и Томской областей.
До этого, 6 июля, РБК выяснил, что аргументы о пользе пенсионной реформы руководство «Единой России» разослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции. Подлинность этого документа РБК тогда подтвердили два источника, близких к руководству партии власти. В материалах, в частности, по их словам, объяснялись позитивные стороны пенсионной реформы. При этом Мосгордума, как пояснял РБК в тот же день председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, свой отзыв на федеральный законопроект давать пока не будет.