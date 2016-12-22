Положительные отзывы о пенсионной реформе в Госдуму направил 61 регион

Эта цифра, как указал министр труда, фактически каждый день растет. Какие именно регионы вынесли решение по этому поводу, Топилин не уточнил. РБК ранее выяснил, что Мосгордума свой отзыв на инициативу пока давать не будет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Положительные отзывы о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента направил уже 61 регион. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин, его слова приводятся на сайте ведомства. Направить свои рекомендации по этому поводу в Госдуму они должны до 16 июля​.

Минтруд, как указал Топилин, отслеживает соответствующие данные. «По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — рассказал министр, заметив, что эта цифра «растет фактически каждый день». «Это живой процесс», — подчеркнул глава ведомства. Так, во вторник, 10 июля, по его словам, в Думу «поступил отзыв [относительно этой инициативы от] законодательного собрания Приморского края». Какие регионы еще передали нижней палате парламента свои резюме по этому поводу, Топилин не уточнил.

«Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя», — добавил глава Минтруда.

О том, что некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре должны будут пройти выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей, 6 июля сообщал РБК близкий к Кремлю источник. К 8 июля, по подсчетам «Ведомостей», отзывы в Думу по этому поводу направили законодательные органы 19 регионов, в частности Санкт-Петербурга, Коми, Крыма, Мордовии, Северной Осетии, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, а также Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Московской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской и Тульской областей.

Предварительные обсуждения по этому поводу, как отмечала газета, тогда провели парламенты Карелии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Ставропольского краев, а также Архангельской, Астраханской, Иркутской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской и Томской областей.

До этого, 6 июля, РБК выяснил, что аргументы о пользе пенсионной реформы руководство «Единой России» ра​​зослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции. Подлинность этого документа РБК тогда подтвердили два источника, близких к руководству партии власти. В материалах, в частности, по их словам, объяснялись позитивные стороны пенсионной реформы. При этом Мосгордума, как пояснял РБК в тот же день председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, свой отзыв на федеральный законопроект давать пока не будет.