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JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

По прогнозам банка, в третьем квартале ВВП США и Европы снизится больше, чем на 3%, а сложившаяся ситуация приведет к глобальной рецессии. JPMorgan ожидает, что она начнется уже в июле этого года

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии COVID-19. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

В банке заявили, что ожидания от того, как вирус скажется на экономике, «резко изменились за последние недели» из-за масштабов распространения инфекции (по данным ВОЗ, случаи заражения выявлены в более 120 странах) и вызванного ей обвала на фондовом рынке.

По прогнозам JPMorgan, ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика Еврозоны — на 1,8% и 3,3% соответственно. Экономисты считают, что сложившаяся ситуация может привести к глобальной рецессии.

Эксперты пересмотрели прогноз роста в сторону понижения на фоне ограничительных мер, которые вводят правительства стран в рамках борьбы с распространением инфекции. В частности, в их отчете упоминаются Италия, где запретили проведение массовых мероприятий, а также на время закрыли все рестораны, бары и магазины розничной торговли, за исключением продуктовых и аптек. Также они привели в пример Соединенные Штаты, которые на месяц запретили въезд из Европы. Кроме того, экономическому спаду в течение двух ближайшие два квартала будут способствовать колебания на финансовых рынках и снижение стоимости акций. 

JPMorgan ожидает, что с улучшением ситуации по коронавирусу подъем в экономике следует ожидать к середине 2020 года, цитирует заявление CNBC. 

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
Теги: JPMorgan, рецессия, коронавирус
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