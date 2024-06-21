Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки

Теперь экспортеры обязаны зачислять на счета в России не 80%, а 60% валютной выручки. Мера будет действовать до конца апреля следующего года. Правительство приняло решение с учетом стабилизации курса рубля

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Правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Эта мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Требование о продаже доли валютной выручки действует с октября прошлого года, в апреле ее продлили еще на год. При этом тогда увеличили срок зачисления валютной выручки на счета до 120 дней «со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами».

В январе Андрей Белоусов, на тот момент первый вице-премьер, отметил эффективность меры и предложил ее продлить. Центробанк на тот момент не увидел весомых оснований для этого, поскольку эффект для курса от этой меры, как сочли там, был меньшим, чем эффекты от стоимостного роста экспорта и от проводимой денежно-кредитной политики.

РБК направил запрос в ЦБ.

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