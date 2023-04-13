Демографы назвали число мигрантов для стабилизации населения России

Чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тыс. мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии их потребуется 1,1 млн в год, оценили демографы ВШЭ

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

До 2100 года прирост численности мигрантов в России должен составлять от 390 тыс. до 1,1 млн ежегодно, чтобы численность населения не сокращалась. Такой диапазон прогнозов в зависимости от сценария естественной убыли российского населения дали эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник. Их статья опубликована в свежем выпуске журнала Новой экономической ассоциации, с ней ознакомился РБК.

Ученые рассчитали численность компенсаторной (замещающей) миграции — чистого количества прибывающих мигрантов для восполнения естественной убыли населения в трех сценариях при разных уровнях рождаемости, продолжительности жизни и оттока населения. Без миграционного притока ни один из них, даже благоприятный, не подразумевает значительного роста населения к концу века по сравнению с нынешней численностью. При негативном раскладе в ближайшие почти 80 лет страна будет нуждаться в 1,1 млн миграционного прироста ежегодно, а если его совсем убрать, то численность населения к 2100 году будет в два раза ниже, чем сейчас, — 67,4 млн человек.

На чем основан прогноз

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. Согласно демографическому прогнозу до конца столетия, который Юмагузин и Винник давали летом 2022 года (в него включены последствия пандемии для продолжительности жизни), даже в среднем — наиболее вероятном сценарии — снижение численности населения будет продолжаться. К середине 2070-х годов она снизится до 131 млн человек, а к концу столетия восстановится лишь до 137,5 млн.

В их прогноз и так включен миграционный прирост наряду с ожидаемыми показателями рождаемости, смертности, продолжительности жизни. Однако в двух из трех сценариев этого недостаточно, чтобы сохранить сегодняшний уровень численности населения. Поэтому эксперты рассчитали объем компенсаторной миграции, который теоретически позволит поддерживать численность в районе 146 млн человек к концу столетия.

За базу прогноза эксперты брали численность населения на начало 2021 года. Последствия специальной военной операции на Украине в расчетах не учтены. Но эксперты оговариваются, что эти обстоятельства отразятся на всех демографических процессах. «Поэтому стоит ожидать несколько большего, чем прогнозируется, масштаба естественной убыли, а также увеличения потоков эмиграции и иммиграции — степень их влияния еще предстоит оценить, тем более что военные действия на момент написания статьи еще продолжались», — пишут они.

Сколько мигрантов нужно для восполнения населения

Три сценария демографического прогноза эксперты ВШЭ дополнили расчетами, сколько мигрантов в 2021–2100 годах нужно привлекать, чтобы население России не снижалось ниже 146 млн.

Высокий сценарий (самый оптимистичный) предполагает рождаемость до 2,5 ребенка на одну женщину, рост к 2100 году продолжительности жизни до 85,7 года у мужчин и 90,5 года у женщин и миграционный прирост до 430 тыс. человек ежегодно. В этом случае компенсаторная миграция требуется лишь до 2036 года, а среднее ее значение за ближайшие 80 лет даже отрицательное.



(самый оптимистичный) предполагает рождаемость до 2,5 ребенка на одну женщину, рост к 2100 году продолжительности жизни до 85,7 года у мужчин и 90,5 года у женщин и миграционный прирост до 430 тыс. человек ежегодно. В этом случае компенсаторная миграция требуется лишь до 2036 года, а среднее ее значение за ближайшие 80 лет даже отрицательное. Средний вариант характеризуется рождаемостью до 1,85 ребенка на одну женщину к концу прогнозного периода и ростом продолжительности жизни до 80,3 года у мужчин и 86,7 года у женщин и ежегодным миграционным приростом в 250 тыс. человек. Для поддержания численности населения должно прибывать в чистом виде 390 тыс. человек в год. При этом в первые годы прогнозного периода их должно быть больше — около 900 тыс.

Низкий сценарий отражает пессимистические взгляды на рождаемость: снижение рождаемости до 1,4 ребенка на одну женщину к 2023 году и сохранение этого уровня до конца века, смертность в возрасте 74,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин и миграционный прирост менее 100 тыс. человек, который к концу периода и вовсе сокращается до 60 тыс. человек. До конца века понадобится по 1,1 млн миграционного притока ежегодно.

В течение ближайших лет «ввиду невозможности достижения таких высоких значений компенсаторной миграции можно сделать вывод, что даже при самых благоприятных сценариях рождаемости и смертности в России ожидается снижение численности населения», указывают авторы.

По итогам 2022 года продолжительность жизни в России составила 72,76 года, увеличившись на 2,7 года по сравнению с 2021 годом. Для женщин показатель увеличился на 3,3 года, до 77,8, а для мужчин — на 2 года, до 67,6, следует из данных Росстата. Суммарный коэффициент рождаемости в стране, отражающий среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста, составил 1,42 против 1,5 в 2021 году.



Миграционный прирост населения России в прошлом году сократился на порядок, составив 61,9 тыс. человек, или 0,4 на тысячу человек постоянного населения (в 2021 году было почти 430 тыс. человек миграционного прироста). Цифра за 2022 год была скорректирована статистической службой с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.

Миграционный прирост 2022 года компенсировал естественную убыль населения (минус 594,6 тыс. человек) всего на 10,4%, писала старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова. Правда, часть беспрецедентно низкого прошлогоднего миграционного прироста объясняется переносом 200 тыс. «выбытий» мигрантов со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года, в связи с антиковидным продлением срока действия документов мигрантов до 31 декабря 2021 года. В целом методология миграционного учета в России давно вызывает критику, а под «выбытиями» в нем подразумеваются не фактические отъезды, а прекращение временной регистрации.

Перспективы замещения убыли мигрантами

Тема замещающей миграции была поднята ООН в конце 1990-х годов, и для России, переживающей кризис, оценка такой миграции была также большой — не менее 500 тыс. человек в год, отмечает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Калабахина. Но следующие 15 лет Россия имела успех в демографической динамике и расчеты про миллионы мигрантов потеряли актуальность, добавляет она.

«Но в любом случае это теория. На практике реализовать 100% замещения естественной убыли населения мигрантами можно только при небольших размерах убыли. Такие случаи в истории современной России были, когда до 50% естественной убыли компенсировалось миграционным приростом — за счет массовых миграций из стран СНГ после распада СССР», — говорит эксперт.

Без миграции современные развитые страны не смогут поддерживать численность населения на стабильном уровне только за счет естественного прироста. «Но стоит вопрос: мы хотим восполнить население вообще или дефицит трудоспособного населения? Тогда нужно больше молодых, а не пожилых. А в этом способна помочь дружественная миграционная политика, особенно в условиях нарастающей борьбы за умы и руки между «стареющими» странами», — рассуждает она. В 2022 году число работников до 35 лет в России сократилось на 1,3 млн — максимум за всю историю статистических наблюдений.

Прогнозировать динамику естественной убыли населения сложно, но ясно, что миграционный прирост в обозримые десятилетия лишь частично сможет компенсировать естественную убыль населения России, полагает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. Иммиграция в страну экономически выгодна государству, солидарен он с Калабахиной. Но для эффективной интеграции мигрантов в общество нужны несколько условий: готовность местного населения принимать иностранцев, привлекательный уровень экономического развития страны, достаточное количество потенциальных мигрантов в странах исхода, рассуждает он.

По его словам, в ситуации России по всем трем пунктам либо есть, либо прогнозируются в ближайшем будущем серьезные проблемы. «Российское общество достаточно ксенофобно настроено по отношению к мигрантам. Сохраняется дефицит работников, но зарплаты с каждым годом становятся все менее конкурентными на фоне растущих зарплат в других странах. Эмиграционный потенциал стран, откуда в Россию прибывает большинство мигрантов, не бесконечный. По мере роста собственной экономики и доходов населения желающих переехать в Россию будет становиться все меньше», — заключил он.

По данным HeadHunter, больше всего российские компании принимают на работу граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтруда.