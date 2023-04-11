Эксперты сообщили о «вымывании» молодежи с рынка труда

В 2022 году количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек, следует из данных Росстата. Особенно сильно «вымыло» с рынка труда россиян в возрасте 25–29 лет. Среди причин — демографическое старение и эмиграция

Фото: Владислав Шатило / РБК

За год с декабря 2021-го по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 млн человек, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у РБК), основанном на данных Росстата. До этого столь масштабное снижение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек.

В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). Однако с учетом того, что старение населения и рабочей силы начало активно проявляться еще с 1990-х годов, можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны, полагают в FinExpertiza.

В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно. Однако важно учитывать, что из числа занятых не исключаются военнослужащие и мобилизованные, хотя они выпадают из производственного процесса, говорится в исследовании.

Как менялось число занятых по возрастным группам

За последний год особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет — их стало меньше на 724 тыс. (7,2 млн человек). Это важная для экономики категория молодых специалистов, которые уже успели приобрести опыт работы, но при этом обладают высокой трудовой мобильностью, говорится в исследовании. В данную возрастную категорию попали родившиеся в кризисный период 1993–1997 годов.

Немного менее активное, но также значительное «вымывание с рынка труда» произошло в возрастной категории 30–34 лет (то есть среди родившихся в 1988–1992 годах). Их численность снизилась на 524 тыс., до 10,7 млн человек. Эту группу эксперты FinExpertiza охарактеризовали как «достаточно опытных специалистов с высокой работоспособностью», отметив, что в 2021 году их численность росла. Нынешнее снижение аналитики объяснили тем, что с 2022 года эту группу все больше стали формировать россияне, родившиеся в начале демографического кризиса 1990-х годов.

До этого количество занятых в возрасте 30–34 лет сокращалось в ковидном 2020 году. Однако тогда на фоне локдаунов уменьшилось число работников практически всех возрастов, и сокращение в группе 30–34-летних было не самым масштабным, пояснили в FinExpertiza. Так, если количество работников 30–34 лет в 2020 году снизилось на 3%, то работников до 30 лет — на 8%.

Снижение численности занятых в 2022 году было зафиксировано и среди начинающих специалистов в возрасте 20–24 лет — недавних выпускников и студентов, как правило, совмещающих учебу с подработками. Их стало меньше на 87 тыс. человек (до 3,2 млн).

Но ряд возрастных категорий показал прирост количества занятых. Так, наиболее яркую плюсовую динамику продемонстрировали россияне в возрасте 60–69 лет, присутствие которых на рынке труда выросло на 336 тыс. человек, до 4,9 млн. Как ранее писал РБК, повышение экономической активности населения старших возрастов стало следствием пенсионной реформы. Кроме того, на 202 тыс. человек (до 7,9 млн) увеличилось количество занятых граждан в возрасте 50–54 лет, и на 212 тыс. человек (до 10,9 млн) — россиян в возрастной категории 35–39 лет.

Аналитики использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое ежемесячно опросным методом проводит Росстат. Согласно ему, в общей сложности число занятых на российском рынке труда за год снизилось на 370 тыс. человек, до 72,1 млн. Однако эти данные не учитывают результаты Всероссийской переписи населения, прошедшей в октябре—ноябре 2021 года и увеличившей численность населения на 1,42 млн человек, а рабочей силы — на 1,17 млн. Планируется, что Росстат до конца года проведет ретроспективный пересчет данных с 2012 по 2022 год и опубликует результаты.

Динамика молодых работников в субъектах

FinExpertiza проанализировала динамику численности работников до 30 лет в регионах страны. Сильнее всего в 2022 году в относительном выражении их стало меньше в Пензенской области — в среднем на 19,5% по сравнению с 2021 годом. Схожая динамика отмечалась и в Новгородской области — там было зафиксировано сокращение молодых занятых на 16,8%.

Москва оказалась на третьем месте по размеру оттока молодежи, лишившись каждого седьмого работника в категории до 30 лет. В целом столица заняла последнее место по доле работающих молодых людей: в 2022 году жители Москвы до 30 лет составляли только 10,3% занятых (в предыдущем году — 12%), обратили внимание аналитики FinExpertiza. По сравнению с общероссийской картиной в Москве выше доля работников старших возрастов — от 40 лет и в особенности от 60 лет, уточнили они.

Похожая ситуация отмечается в Подмосковье (12,4% работников младше 30 лет) и Санкт-Петербурге (12,4%). В то же время из-за масштаба самих субъектов они являются лидерами по абсолютному числу работающей молодежи: в совокупности в московской агломерации и Санкт-Петербурге трудятся 1,6 млн молодых работников. В результате эти же три региона обеспечили 28,5% общероссийского сокращения молодых занятых в 2022 году, оценили аналитики.

Безусловно, регион ощущает нехватку молодежи, при этом выборка Росстата не является репрезентативной для Новгородской области, полагает губернатор субъекта, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин. В частности, он указал на двукратный рост числа обучающихся в системе среднего профессионального образования и студентов Новгородского государственного университета за последние пять лет. При этом для молодых специалистов в разных отраслях действуют региональные льготы: для педагогов, работающих в сельской местности, введена доплата 10 тыс. руб. в месяц, а медицинских работников привлекают покупкой служебного жилья, которое можно оформить в собственность через семь лет работы в регионе, рассказал Никитин. По его мнению, чтобы повысить эффективность региональных мер, властям имеет смысл рассмотреть федеральное софинансирование наиболее успешных из них.

В 11 субъектах количество работающей молодежи увеличилось. Среди них — Чукотский автономный округ (+12,4%), Архангельская область (+8,1%), Карачаево-Черкесия (+7,2%), Чечня (+6,9%), Тува (+6,3%), Алтай (+5,15%).

Причины дефицита молодежи

Основная причина старения рабочей силы — демографическая, поясняют авторы исследования. «Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 1980-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 1990-х. За последние десять лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Действительно, в связи с низкой рождаемостью в 1990-е годы численность молодежи сегодня снижается, подтвердили РБК во ВНИИ труда. Еще один повлиявший фактор — высокая вовлеченность молодых в очное обучение по разным программам. Однако уровень занятости молодежи (отношение занятых молодых к их общей численности. — РБК) не снизился, настаивают в организации. В конце 2021 года правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, напомнили в институте.

Нехватка молодых работников связана не только с демографией, но и с более высокими показателями безработицы в молодых группах, полагают аналитики. «Так, если к концу 2022 года безработица в среднем по стране составляла 3,7%, то в группе 20–24 лет — 12,5%, в группе 25–29 лет — 4,8%, среди 30–34-летних — 4,4%, а для более старших возрастов она была уже 2,9% и ниже», — говорится в исследовании FinExpertiza.

Дополнительно на снижении числа молодых работников сказался отток населения: среди мигрирующих из страны преобладают молодые специалисты, указывается в материалах. Как ранее оценивал в разговоре с РБК демограф Игорь Ефремов, в 2022 году за рубеж уехали около 500 тыс. россиян. В то же время более 300 тыс. человек поступили на военную службу. «Таким образом, за 2022 год со всего российского рынка труда либо его «невоенной» части исчезло минимум 1,2–1,3 млн потенциальных работников», — отмечал он.

Доля мобилизованных жителей этой возрастной группы составляет менее 1% от численности трудовых ресурсов Новгородской области, поэтому серьезного ее влияния на динамику занятости молодежи не наблюдается, констатировал Никитин.

Основная опасность дефицита молодежи для рынка труда и компаний — это существенное увеличение сроков подбора сотрудников (в 1,5 раза, как показывают данные опросов hh.ru), отметила главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. Кроме того, из-за этого происходит неизбежное удорожание рекрутинга кандидатов для всех участников рынка, поскольку рассредоточение молодежи по различным каналам означает повышенные затраты на их привлечение и удержание, сказала она. Следствием снижения числа молодых также являются «зарплатные гонки», через которые работодатели стремятся получить конкурентное преимущество, указала эксперт.

Ранее на то, что на фоне дефицита кадров зарплаты в России растут «вне зависимости от результатов работы», указывали эксперты ЦБ. Они предупреждали, что это является проинфляционным фактором.

Говоря о конкретных отраслях, в которых молодых сотрудников особенно не хватает, Данина называла «самыми страдающими» все бизнесы с наймом массового персонала, а также производство, строительство, добычу сырья, нефтегазовую отрасль и IТ. Немного легче с привлечением молодежи в маркетинге, HoReCa, ретейле, но лишь до определенного момента и как формат непостоянной занятости в начале карьеры или на время учебы, отметила эксперт.

Впрочем, позитивные аспекты у сокращения числа молодых сотрудников тоже есть. «Дефицит молодежи должен повлечь снижение всех типов дискриминации и изменение подходов к оценке кандидатов исключительно по навыкам. Компании, которые будут придерживаться прежних установок в новой реальности, не только продолжат испытывать серьезные трудности, но и в конечном счете проиграют в борьбе за людей», — резюмировала Наталья Данина.