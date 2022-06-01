Эксперты оценили убыль рабочей силы в России к концу десятилетия

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
«Ведомости» сообщили о риске дефицита тренажеров в фитнес-клубах Бизнес, 09:32
Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России Экономика, 09:30
Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Pro, 09:22
Что не так с самостоятельной организацией командировок и чем ее заменить РБК и Trivio, 09:20
Аналитики назвали самые востребованные мегапроекты Саудовской Аравии Недвижимость, 09:17
Минобороны России показало видео ударов «Урагана» по украинской технике Политика, 09:09
Эксперты назвали специалистов с высоким риском попасть под сокращение Бизнес, 09:00
А я останусь: три типа западных компаний, которые не ушли из России Pro, 09:00
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 08:55
Как нефтяное эмбарго разрушило экономику Венесуэлы: 6 наглядных графиков Pro, 08:52
Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Pro, 08:48
Новые санкции: какая доля внешней торговли России попала под ограничения Экономика, 08:45
Какие законы о недвижимости вступают в силу в июне 2022 года Недвижимость, 08:33
Россияне назвали главные угрозы детям в интернете Технологии и медиа, 08:33
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

Эксперты оценили убыль рабочей силы в России к концу десятилетия

Рабочая сила в России стареет и сокращается, говорится в докладе ВШЭ. Доля людей в возрасте до 40 лет в рабочей силе снизится с 42 до 37,4% к 2030 году. Эксперты оценили негативные эффекты демографического старения для экономики
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн человек из численности рабочей силы. Такую оценку в среднем варианте демографического прогноза дали эксперты НИУ ВШЭ в дайджесте «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России», с которым ознакомился РБК.

Вместе с сокращением общей численности рабочей силы изменится и ее возрастной состав, прогнозируют они. К 2030 году доля тех, кому меньше 40 лет, в численности рабочей силы сократится до 37,4% (с 42% в 2019 году). Старение рабочей силы ускоряется, поскольку в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов, а повышение пенсионного возраста продлевает трудовую жизнь старших поколений работников.

Старение рабочей силы охватит все регионы страны, но наиболее сильное сокращение доли молодежи эксперты ВШЭ предсказывают столичному региону, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там население активно росло за счет приезжих работников, прибывающих в молодом возрасте, но в текущем десятилетии они переходят в старшие возрастные группы. Но в регионах, которые останутся привлекательными для мигрантов (как внутренних, так и из других стран), процесс старения рабочей силы затормозится в отличие от тех, где продолжится отток населения.

Росстат составлял последний демографический прогноз (на период до 2036 года) в конце 2019 года, то есть перед пандемией. Очередной прогноз статистическое ведомство подготовит по итогам анализа результатов Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году. Предварительные результаты переписи, которые отражают только численность населения, опубликованы в конце мая. Как следует из них, с 2010 года, когда проходила прошлая перепись, убыль жителей зафиксирована в трех федеральных округах — Дальневосточном (на 4,7%), Приволжском (на 3,2%) и Сибирском (на 2,2%). Итоговые данные с численностью населения каждого региона будут опубликованы в июне, а данные о половозрастном составе — в сентябре.

Естественная убыль населения в России за год превысила 1 млн человек
Экономика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Прогнозные сценарии

Читайте на РБК Pro
Pro
Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить
Инструкции
Pro
Фото: Everton Vila / Unsplash Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи

Как отмечается в докладе НИУ ВШЭ, численность рабочей силы меняется под влиянием трех демографических факторов: смертности, миграции, а также количества молодежи, выходящей на рынок труда, и лиц, достигших пенсионного возраста. Эксперты ВШЭ составили три варианта прогноза с учетом темпов смертности, отраженных в показателе ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), и миграционного прироста, плюс четвертый сценарий — без учета миграции вовсе. Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране и аккумулирует в себе уровни смертности всех возрастных групп. В 2021 году ОПЖ в России составила 70,1 года.

  • «Средний», базовый вариант прогноза фактически отражает сложившиеся тренды с учетом преодоления последствий пандемии COVID-19, отмечают авторы. В нем численность рабочей силы сократится с 74,7 млн человек в 2019 году до 72,8 млн в 2030 году. При этом ОПЖ в России возрастает до 74,9 года, а среднегодовой миграционный прирост для всего прогнозного периода составит примерно 250 тыс. человек. Для сравнения: в 2015–2019 годах он был равен примерно 230 тыс. С 2030 по 2035 год численность рабочей силы, наоборот, увеличится на 400 тыс. человек.
  • В оптимистичном, «высоком» варианте прогноза Россия потеряет всего 500 тыс. человек из рабочей силы к 2030 году (показатель уменьшится с 74,7 млн в 2019 году до 74,2 млн), а за следующие пять лет восполнит потери на 1,5 млн человек. Этот сценарий отвечает нормативам, заявленным в национальных целях развития России, и предполагает динамичное социально-экономическое развитие страны с высоким спросом на рабочую силу. В таком случае ОПЖ для всей страны в 2030 году достигнет 77,7 года, а среднегодовой миграционный прирост в 2022–2034 годах составит порядка 400 тыс. человек.
  • При негативном стечении обстоятельств («низкий» вариант прогноза) страна столкнется с сокращением численности рабочей силы на 3 млн человек — до 71,7 млн, а к 2035 году этот показатель снизится еще на 600 тыс. Этот сценарий отражает кризисное экономическое развитие страны, в него закладываются медленные темпы повышения ожидаемой продолжительности жизни и уменьшающийся с каждым годом миграционный прирост.

Последний прогностический вариант «Средний без миграции» повторяет сценарии рождаемости и смертности среднего варианта при нулевом миграционном приросте. Он позволяет оценить влияние миграции на динамику численности и состав рабочей силы. В нем численность рабочей силы сократится на 3,3 млн человек, до 71,4 млн к 2030 году, а за следующие пять лет уменьшится еще на 600 тыс.

Эффекты для экономики

Старение населения характерно для большинства развитых стран, но для экономики России это становится серьезным вызовом, говорится в дайджесте. По оценке экспертов, численность и состав рабочей силы в стране во многом будут определяться степенью повышения экономической активности в старших возрастах, а также возможностью регионов привлекать мигрантов — как долговременных, так и временных трудовых.

Эксперты ВЭБа предложили привлекать мигрантов финансовыми надбавками
Экономика
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для решения проблемы старения необходим комплекс решений, отметил один из авторов исследования, директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. «Меры демографической политики — повышение рождаемости и миграция молодежи, а экономические — инвестиции в человеческий капитал (здоровье и образование) и повышение производительности труда», — сказал он РБК.

О том, что старение населения замедляет экономику, предупреждали специалисты Банка России в статье на портале «Эконс». По их оценке, сокращение численности трудоспособного населения приводит к снижению производительности труда (навыки возрастных работников устаревают, и они меньше мотивированы) и совокупных сбережений (они сокращаются по мере увеличения доли пожилых в населении), что приводит к замедлению инвестиций и темпов экономического роста. Эксперты ЦБ отмечали и негативный эффект на инфляцию: у пожилых сокращаются потребительские расходы, что уменьшает совокупный спрос и может оказывать влияние на цены.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов напоминает, что на заре развития рыночной экономики Россия получила «демографический дивиденд», однако его положительный эффект уже нивелировался.

Речь идет о том, что во время переходного периода в 1990-е годы население было в основном молодым. В период между 1995 и 2010 годами число россиян трудоспособного возраста увеличивалось, при том что общая численность населения уменьшалась, указывал Всемирный банк в исследовании о старении населения в России. По оценке института, «демографический дивиденд» обеспечил около одной трети роста ВВП России с 1997 по 2011 год.

В расчетах Всемирного банка рост на 1% доли населения трудоспособного возраста, очищенный от миграции, означал бы рост ВВП на душу населения на 1,6%. По данным экспертов ЦБ, ссылающихся на Всемирный банк, старение населения России может стоить торможения экономического роста в размере до 1–1,5% ВВП в год.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
демография прогноз рабочая сила НИУ ВШЭ
Материалы по теме
Москва начала сбор заявок от компаний на господдержку на рынке труда
Общество
Турчак назвал число находящихся под риском увольнения россиян
Экономика
Эксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter