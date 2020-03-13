«Неделю российского бизнеса» с участием Путина перенесли из-за вируса

Как сообщил глава РСПП Александр Шохин, мероприятия перенесут и проведут на разных площадках. Возможно, форум пройдет в октябре

Владимир Путин (в центре) на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Неделя российского бизнеса», которую проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), запланированная на 16–19 марта, перенесена из-за коронавируса. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин, сообщает ТАСС.

В рамках форума 19 марта был запланирован съезд РСПП, в котором должен был принять участие президент Владимир Путин. О том, что президент планирует участвовать в мероприятии, днем 13 марта сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока в графике, пока готовим», — говорил он.

«Предлагаю в связи с ситуацией с коронавирусом... вынести вопрос о переносе «Недели российского бизнеса» и съезда РССП», — заявил Шохин на заседании бюро союза (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, график переносов мероприятий обсуждается. Форум и съезд могут пройти осенью, Шохин предложил как вариант октябрь 2020 года.