Организаторы концертов и шоу введут ограничения из-за указа Собянина

О готовности выполнить указ заявили и в пресс-службе клуба Adrenaline Stadium. Организаторы концерта немецкой группы Scooter (пройдет 14 марта) сообщили, что ограничат число зрителей до допустимого числа. Как будут проходить два других крупных выступления — Элджея (27 марта) и Скриптонита (10 апреля), в пресс-службе не уточнили.

Все концерты Государственного Кремлевского дворца будут проводиться в соответствии с расписанием, сообщила пресс-служба концертного зала. «Ни одно из запланированных на март—апрель мероприятий не отменено, однако если число проданных билетов приблизиться к 5 тыс., мы введем меры регулирования дальнейших продаж», — указали в пресс-службе. В период с 10 марта по 10 апреля там, в частности, запланированы выступления Мирей Матье (8 апреля) и Тото Кутуньо (9 апреля).

Введенный запрет не затронет зал «Крокус Сити Холл» (6 тыс. мест): он располагается не в столице, а в Московской области. Его руководство еще не определилось, стоит ли вводить ограничения на проведение мероприятий. В «Крокус Сити Холле» запланированы концерты Леонида Агутина (14 марта), Владимира Преснякова (29 марта), Натальи Орейро (30 марта), Лолиты (10 апреля). «Согласно установленным требованиям, применяются меры общей гигиены и дезинфекции. Кроме этого в целях обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов приняты дополнительные меры обработки всех помещений», — отметила пресс-служба зала.

Индустрия в цифрах Доход от проведения всех афишных мероприятий, то есть тех, на которые продаются билеты, агентство Intermedia по итогам 2019 года оценивает в 210 млрд руб. (против 198,5 млрд руб. в 2018 году). Не менее 40% общего дохода обеспечили мероприятия в столичном регионе, уточнили в Intermedia. Суммы базируются на итоговой стоимости всех реализованных билетов (включают часть доходов спекулянтов). Кроме того, учитываются бюджетные дотации. В России, согласно последним доступным данным Intermedia за 2018 год, насчитывается 4,4 тыс. площадок, на которых проводятся мероприятия с продажей билетов.

Что будет со спортивными событиями

Национальная федерация фигурного катания 11 марта объявила, что проведет 29 марта на стадионе «Мегаспорт» два ледовых шоу «Россия, вперед!» вместо одного. Это позволит, как и в случае с концертом группы Lindemann на «ВТБ Арене», снизить количество зрителей на каждом выступлении до разрешенных 5 тыс. человек.

К спортивным состязаниям такой подход неприменим. На стадионе «Лужники» 5 апреля запланирован массовый забег «Апрель». Как утверждает его организатор — «Беговое сообщество» — именно с «Апреля» начинается сезон забегов. В 2019 году мероприятие посетили 6 тыс. человек, сообщил представитель «Бегового сообщества». В 2020 году число участников забега будет сокращено до 4,5 тыс., в организации самого мероприятия будет задействовано до 200 человек. Зрителям посещать забег не рекомендуется.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают четыре столичных футбольных клуба — «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». У всех этих клубов есть свои стадионы. Меньше всего пострадает «Спартак», поскольку до 5 апреля команда будет выступать в гостях. У ЦСКА запланированы три матча, два из которых — домашних. «Локомотив» и «Динамо» проведут по одному домашнему матчу из трех. РПЛ пока лишь сообщала, что на каждую из таких игр будет допущено не более 5 тыс. человек, не уточнив подробности.

У каждого из столичных клубов число проданных сезонных абонементов превышает 5 тыс.: к примеру, только у «Спартака» таких абонементов почти 17 тыс. Процедура допуска фанатов на домашние матчи пока не определена. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил РБК, что в четверг, 12 марта, встретится с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, чтобы обсудить этот вопрос. РБК направил запросы в «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

«Динамо» рассматривает вариант проведения домашних игр на стадионе в подмосковных Химках, рассказали два источника РБК. С 2009 года до мая 2019 года арена в Химках использовалась как домашний стадион «Динамо», когда его собственная арена была на реконструкции.

Заместитель гендиректора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сказал РБК, что стадион не получал никаких обращений со стороны столичных клубов: «Мы готовы принять матчи, но никаких обращений пока не было».

Доходы клубов РПЛ составляли по итогам 2017 года лишь 6,4% их общей выручки, сообщал ранее РБК. В денежном выражении это €52 млн. Для сравнения: спонсорские и коммерческие поступления обеспечивали более 61% доходов всех клубов РПЛ, что соответствует €497 млн.

Что будет с выставками и клиентскими мероприятиями

Ближайшие выставки в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдут в запланированные сроки, так как ожидаемое количество посетителей не превысит 5 тыс. человек единовременно — оно контролируется системой электронной регистрации, уверяет пресс-служба «Экспоцентра». В марте там, в частности, запланировано проведение международной выставки «Зарубежная недвижимость MPIRES» (13–14 марта), выставки франшиз (25–27 марта) и «Российской строительной недели 2020» (31 марта — 3 апреля).

Другая крупная выставочная площадка Московского региона — «Крокус Экспо» — находится в Подмосковье: на нее запрет не распространяется.

Массово отменяются в Москве и мероприятия, рассчитанные на аудиторию менее 5 тыс. человек, следует из опроса специализированных компаний. В столице уже отменено более 50% клиентских конференций и подобных мероприятий, констатирует основатель event-агентства Departament Павел Недостоев.

По его словам, сотрудники крупных компаний получают распоряжение от руководства не посещать массовые мероприятия в целях безопасности, в итоге они отменяются, поскольку становятся невостребованными. Подготовка крупного мероприятия занимает в среднем от двух месяцев, агентство вкладывается в него и впоследствии несет убытки от отмены, поскольку в большинстве случаев берет на себя все риски, говорит Недостоев.

Большинство мероприятий было отменено или перенесено по инициативе наших клиентов еще до запрета мэра, подтверждает и директор клиентского сервиса Papa Carlo Алексей Железнов. Речь идет как о внутрикорпоративных событиях, так и о нацеленных на клиентов — речь идет от пяти до семи событий в месяц.

Основные потери компании-организаторы несут в связи с отменой международных мероприятий — уже не состоялось большое количество выездных мероприятий, рассчитанных на 300–400 человек, рассказал РБК руководитель проектов коммуникационного агентства DoctorTeam Игорь Иванов.